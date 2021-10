¿Por qué salió Domizzi de Águila?

El director deportivo de Águila, Alexander Amaya del Cid conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre la situación interna del equipo migueleño tras la salida del técnico Cristian Domizzi y la llegada de Alberto "Chochera" Castillo.

Amaya del Cid declaró que la salida del estratega argentino se debió por “falta de armonía entre los jugadores y el técnico”.

"Lo de Domizzi pesó mucho que tanto del jugador como de él ya no había esa percepción de las ideas que él quería, ya hubo en cierto momento alguna barrera, el profesor fue muy caballero y nos dijo que quería rescindir cuando jugamos contra Firpo en San Miguel. Estábamos con el presidente Alejandro González y se llegó a un acuerdo. No sé si eso ya está sanado pero lo que sí te puedo decir es que con Agustín la armonía cambió totalmente y han sido muy receptivos los jugadores con él y están muy contentos", dijo.

El ex jugador comentó también que él estuvo presente en los entrenamientos del equipo, y que notó el cambió en el equipo en las últimas dos semanas en las que estuvo el entrenador argentino.

“Al principio fue una química diferente, pero en las últimas dos semanas se quebró esa armonía entre Domizzi y los jugadores y cambió todo", expresó.

El director deportivo habló sobre el trabajo de Agustín Castillo, mencionando que el timonel peruano ha profundizado en el trabajo táctico y que “también ha tenido la ventaja de tener a Cristian López y a Mauro (De Giobbi, preparador físico) que ya estaban con el plantel, ellos conocen muy bien al plantel, hasta donde un jugador puede dar y se ha apoyado en ellos”.

Al preguntarle sobre si Domizzi había tocado a algunos jugadores considerados como líderes del vestuario, Amaya del Cid dio a entender que cada entrenador tiene una visión diferente.

“Volver a tocar ese tema es bien complicado, porque si yo te digo que tocó a algunos jugadores, te puedo decir que sí, pero también te puedo decir que no. Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol. Tocó a los de experiencia como vos decís, pero veía que no estaban para jugar o la forma en que él quería no estaban al cien por ciento, pero ahora se está demostrando otra cosa y Castillo ha hecho recurso de esta gente”, mencionó.