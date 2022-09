¿Por qué no se han incorporado Bryan y Mayer Gil a la selección?

El técnico de la selección Hugo Pérez habló luego del partido entreno que sostuvo el combinado azul ante la Academia Alexandria que terminó 5-1 favorable a los cuscatlecos. El seleccionador dio su opinión sobre el encuentro aunque también comentó acerca de la situación actual de Bryan y Mayer Gil y porqué no se han incorporado a la selección en Estados Unidos.

Hay que recordar que ambos elementos han sido llamados a una convocatoria con selección mayor por primera vez.

“Con Mayer y Bryan el problema es que no habían obtenido la cita para la visa, algo que sí habían logrado Cristian y Mercado. Estoy esperando que me dicen los de la comisión y si en dado caso no llegan para el día lunes, será difícil que estén ante Perú”, dijo el técnico de la selección.

A pesar de la incertidumbre de la presencia de los elementos con nacionalidad colombiana, el entrenador se mostró sereno ya que existe la posibilidad de que la absoluta tenga actividad a finales de octubre o principios de noviembre dónde ya estará finalizado el trámite de los Gil.

“De todas formas hemos hablado que tienen que trabajar en eso ya que me están diciendo aunque no sea oficial que puede que haya una fecha FIFA en Octubre o principios de Noviembre entonces eso será importante para nosotros y ojalá los dos Gil puedan tener la visa y estar con nosotros”, agregó Hugo Pérez.

��| Declaraciones Selección Nacional Mayor



��️Cristian Gil

��️Michell Mercado

��️@HugoPerezDT



��https://t.co/agVZm2Ilmh — La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 24, 2022

A todo esto hay que mencionar que Cristian Gil y Michell Mercado ya se integraron a los trabajos de la azul y vieron sus primeros minutos en el partido entreno de este sábado dónde el delantero logró anotar uno de los goles.