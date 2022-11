¿Por qué no están Roldán y Zavaleta en la convocatoria?

Tras confirmar la nómina de jugadores que viajará al partido amistoso con Nicaragua en Managua, el técnico Hugo Pérez salió al paso de cualquier especulación sobre varias ausencias y aclaró los motivos por los que los legionarios Álex Roldán y Erick Zavaleta no están convocados para el último partido amistoso del año en fechas FIFA.

Pérez aclaró en su cuenta de Twitter que Roldán quedó fuera de la convocatoria porque se encuentra de vacaciones tras la eliminación de su club en la MLS, que este fin de semana juega la final. Eso, sumado al poco tiempo en el que se planificó el compromiso contra Nicaragua, dejaron fuera al jugador del Seattle Sounders.

"Roldán no está porque su equipo no entró en los playoffs y el partido de Nicaragua no estaba en los planes, recién se concretó", dijo Hugo Pérez. En cuanto a la baja de Zavaleta, defensor de Los Ángeles Galaxy, el DT mencionó que se debe a que fue operado de una hernia, por lo que estará varios días en recuperación.

Ambos jugadores recién terminan temporada en la MLS. El técnico, además, hizo modificaciones en su nómina para un compromiso que servirá para cerrar el año.