¿Por qué no debuta Richard Menjívar con el Águila?

El volante Richard Menjívar sigue contando los días para alcanzar su debut en el fútbol nacional con los colores naranja y negro de Águila, pero sigue condicionado a que la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSoccer) envíe su transferencia internacional para lograr sumar sus primeros minutos en el fútbol salvadoreño.

"Estamos esperando el CTI de la Federación de los Estados Unidos, el problema es que el equipo en que jugué en la USL (el Penn FC) ya no existe y por ello es que la USSoccer es la que debe enviar mi transferencia internacional a la FESFUT", aseguró el ex seleccionado nacional. "He enviado varios correos a la USSoccer solicitando que se agilice mi caso y mientras tanto debo esperar y seguir preparándome para mí debut", afirmó el jugador de 28 años.

Menjívar admite que los seis meses de inactividad que tuvo al inicio del año tras la desaparición del Penn FC del espectro del fútbol estadounidense le pasó factura en cierta medida en el aspecto físico, algo que ha logrado equilibrar con la labor de campo que ha hecho en el nido aguilucho.

"Voy para la segunda semana de trabajo en Águila y mi acoplamiento a la vida en San Miguel y con el equipo va marchando bien, lo que más me ha costado es adaptarme al calor", destaca Menjívar de manera franca.

"En San Antonio (Texas) y en Atlanta que es húmedo es parecido a San Miguel, pero me había acostumbrado al clima en Pensilvania y Nueva York y el clima es distinto, pero no es excusa, sigo adaptándome bien y solo espero mostrarme en la cancha para ayudar al equipo", indicó.

Sobre su trabajo en los entrenos de Águila donde debe compartir trabajo con Wilson Rugama y Walter Ayala Chigüila en la contención, Menjívar dijo que "todavía estamos haciendo cosas individuales, trabajo en espacio reducido y por ahora no hemos trabajado en lo táctico, siento que mientras no tenga todavía mi transferencia internacional no ha trabajado conmigo de manera específica" aseveró.

Finalmente, Menjívar elogia a su nuevo equipo y afirma que "el plantel lo veo muy bien, fuerte y por eso fue campeón en el torneo anterior, para mí es un privilegio ser parte de Águila y he dicho siempre que daré todo de mí, mi primera meta es ganarme un puesto en Águila y ayudarlo a ganar otro campeonato".