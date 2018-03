El delantero paraguayo Javier Lezcano marcó el tanto del triunfo de Pasaquina, por 1-0, ante Dragón en la última fecha. Llegó a diez dianas en su cuenta y comparte el liderato de goleo con el colombiano Bladimir Díaz, quien no jugará más en este certamen debido a una lesión de ligamento cruzado posterior.

Ahora, el paraguayo vive sus mejores días en Pasaquina. Pese a que no cobra su salario puntual, asegura que se motiva con su familia para seguir marcando en las filas del equipo fronterizo.

"No tenía en mente esto, pero creo con el trabajo se han ido dando las cosas. Con la ayuda de todos mis compañeros, me sentí más confiado, pensando siempre en anotar en cada partido", aseguró el jugador que ha dicho que no se impuso ninguna cantidad de goles para este Clausura 2017.

Lezcano aseguró que el principal objetivo que se ha marcado el equipo es clasificar a los cuartos de final y espera que sus goles pueden ayudar a ello.

"Para mí es importante que clasifiquemos y si se da, por qué no conseguir el título de goleo. Siempre digo que la ayuda de los compañeros es fundamental para mí. Ellos son los que hacen todo el trabajo para que yo pueda estar en el momento justo, gracias a Dios. En el torneo pasado llegué a marcar seis goles, pero ahora ha sido más productivo. Ahora he tenido más confianza, me he adaptado mejor", dijo.

Lezcano ha sobresalido en un equipo que ha tenido complicaciones en el tema económico aunque el sudamericano señala que uno de sus principales motivaciones para paliar ese tema es su familia.

"Yo no pienso tanto en eso (lo económico). Me motiva siempre mi familia, que está pendiente de mí, de que yo haga lo mejor posible. Estando lejos de la familia uno se siente solo. El profesor me ha dado la confianza. La mejor que tengo es mi familia", sentenció.

