¿Por qué es irregular la elección de Hugo Carrillo?

El pasado 8 de abril, presidentes y representantes de seis equipos de la primera división (Jocoro, Marte, FAS, Limeño, Chalate y Platense) eligieron a Hugo Carrillo, propietario de Atlético Marte (También actual presidente de la FESFUT) y Leonel Hernández, presidente de Jocoro, como representantes de la liga ante la FESFUT, cargo que faculta a Carrillo a buscar la reelección de la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación.

El hecho es considerado ilegal por parte del presidente de la primera división, Pedro Hernández, quien también se desenvuelve como presidente de Alianza. Hay dos motivos para no reconocer la elección de los representantes de la liga, según Hernández, la primera es que alega que no había una convocatoria legal y segundo, la votación necesitó de por lo menos el 50%+1 de los clubes, es decir, al menos siete votos.

“No había convocatoria legal para la elección y tampoco existió quórum para que se realizará la elección. No hay forma sin 7 participantes que se instale, o sea, no es legal la elección de los 2 miembros”, explicó Pedro Hernández.

Al contrario de Pedro Hernández, actual miembro del Comité Ejecutivo como representante de las ADFAS, Américo Rodríguez consideró de legal la elección de Hugo Carrillo y Leonel Hernández. Rodríguez fue el designado para supervisar que la elección se desarrollara con todas las garantías.

"El quórum se estableció porque los estatutos hablan que si en la primera reunión que establece la convocatoria que mandaron oficialmente no llega al quórum, se espera una hora y una hora después se llevó a cabo con seis representantes de los 12", dijo Américo Rodríguez al respecto.

Rodríguez argumentó su postura de acuerdo al artículo 5 de los estatutos de la primera división. "Los estatutos están claros, lo dice el artículo 5, lo hemos analizado con el departamento jurídico y nosotros para hacer la elección de ellos", añadió.

¿UNA CONVOCATORIA ILEGAL?

Tras las pasadas elecciones en el directorio de la primera división realizadas en diciembre del 2021, los equipos fueron notificados que el 8 de abril sería la elección de representantes de la liga ante la FESFUT y quienes podrían optar para estar en el Comité Ejecutivo de la Federación durante el periodo 2022-2026.

No obstante, la primera división solicitó a la FESFUT realizar la elección para finales de abril, a lo que el ente rector notificó en marzo su rechazo a tal petición.

"Hay una convocatoria que se hizo desde el 3 de marzo, previamente con los tiempos prudenciales, si no vinieron ahora es cuestión de cada uno de los representantes y presidente", dice Américo Rodríguez.

El contraargumento de Pedro Hernández, esa convocatoria es ilegal, pues fue firmada por el exgerente de la liga Oskar Cruz. "La convocatoria anterior la firmó el ex gerente de la liga. El no tiene poder de convocatoria según los estatutos. El nuevo gernete es Roberto Arias Shente. Sí, hay una notificación, pero es ilegal, la FESFUT no tiene autoridad para fijar fechas de elección. Eso es competencia de la primera”, expresó Hernández.