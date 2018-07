¿Por que el Madrid no ficha a Hazard? Esto se dio a conocer

Todos los rumores hacían creer que Eden Hazard llegaría pronto al Real Madrid, sin embargo hay varias razones por las que las negociaciones se han detenido en las últimas semanas.

El periódico inglés The Sun afirma que el Real Madrid no está dispuesto a pagar lo que piden por el jugador. ¿La razón? El Chelsea no quiere dejar ir tan fácil a una de sus estrellas principales.

Los merengues ofrecen 140 millones por los 200 que pide el cuadro inglés debido al gran Mundial del belga en Rusia 2018, sumado a la inclusión a los candidatos al premio The Best.

El medio inglés menciona que "Florentino Pérez no quiere tirar la casa por la ventana por un jugador que no es ni Neymar ni Mbappé. El máximo responsable del Madrid considera que el precio es desorbitado y ya comienza a mirar para otro lado si el Chelsea no rebaja sus pretensiones".