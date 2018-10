¿Por qué el Firpo no sale del bache de resultados? Esto explican

El técnico del Firpo, Asdrúbal Kaselly Flores, se lamentó ayer por la derrota por la mínima que cosecharon sus pupilos ante el FAS y aseguró que este debacle fue debido a que sus jugadores no lograron concretar las jugadas a gol que generaron.

"Triste perder de esta forma. Nosotros hicimos muchas jugadas a goles, pero no supimos aprovechar. Son errores puntuales lo que nos está pasando factura al equipo", apuntó el técnico del conjunto pampero.

"Firpo no está pasando por un buen momento, pero hay que levantar la casa y seguir adelante. No hay buscar culpables por esta derrota. En lo deportivo, nosotros estamos poniendo de nuestra parte, lastimosamente los resultados no se nos están dando", agregó.

En la misma sintonía, el capitán del conjunto pampero, Rodrigo de Brito, aseguró que "tenemos muchas derrotas, no podemos salir del fondo. La verdad que suele estar así. No tenemos reacción en este torneo".

Según de Brito "no hay una luz que pueda sacar al equipo adelante. Nosotros trabajamos muy fuerte toda la semana. Lo que no estamos haciendo bien son los repliegues y las circulaciones".

Para el capitán del equipo usuluteco, Firpo únicamente tiene que seguir continuar la labor para salir del fondo de la tabla general.

"Lo que nos queda únicamente es seguir trabajando fuerte. Tenemos que entregar el cien por ciento para salir del fondo de tabla. Ojalá los resultados se nos den más adelante", concluyó.