¿Por qué Sonsonate todavía no gana en su casa?

A pesar que el Sonsonate ha logrado solo tres puntos y cuatro goles en cinco salidas al engramillado del Ana Mercedes Campos, el cuerpo técnico y jugadores del equipo son claros en asegurar que no existe presión por las estadísticas. Hoy empataron 3-3 con Audaz.

Al respecto, el técnico Mario Elías Guevara valoró que hay varios aspectos que influyen en que no ganen aún en su casa.

"Son muchos factores: como que el jugador se presiona más jugando de local , la afición tiene ese mote de ser difícil, pero debe ser al contrario, hay que valorar que la gente está llegando, y con una victoria habrá satisfacción para todos", dijo.

Asimismo, dio mérito al hecho de que no se ha perdido en los últimos partidos, aunque suman tres empates en fila en su patio.

"Los primeros minutos Audaz tuvo la manija del encuentro. No es fácil remontar en dos ocasiones pero eso habla de cómo disputamos los partidos. Me quedo con que estuvimos a pocos minutos de ganar", expresó el exdefensor y ahora timonel cocotero.

AGRIDULCE

Por su parte, el delantero mexicano Ulises Tavares lamentó que su festín personal ante Audaz no culminara con triunfo.

"Estoy muy contento, los goles son lo que me faltaban para ganar la confianza, tristemente no obtuvimos los tres puntos que teníamos, lastimosamente tuvo que ver el arbitraje, pero no me quiero meter de lleno en eso", expuso, destacando la acción del penalti final.

Sobre la posible presión en los jugadores para lograr los tres dígitos como anfitriones, Tavares argumentó que no la hay. "Para la otra vamos a ganar, no es imposible y creo que la gente se merece eso. No existe presión, porque venimos en buen momento, estamos en buena posición y hay que seguir trabajando", aseguró al término del cotejo.

Sonsonate es noveno y Audaz va undécimo en la tabla.