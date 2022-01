¿Por qué Roldán, Cerén y Zavaleta no están concentrados con selección?

Hugo Pérez detalló el por qué Alex Roldán, Darwin Cerén y Eriq Zavaleta -jugadores que aún no confirman su futuro en la MLS- no están en el país trabajando con el resto del grupo los microciclos previos a los partidos de la fecha FIFA de enero-febrero ante Estados Unidos, Honduras y Canadá.

Según la explicación del técnico de la selección, Roldan y Eriq no vienen al país porque -primero- no cuentan con el permiso de sus clubes y -segundo- porque la pretemporada en la MLS no ha iniciado. Es el mismo caso de Cerén.

"Los quisiéramos tener acá pero la MLS empieza su liga un mes antes. Nosotros teníamos a Cerén, Roldán y Zavaleta en los planes de estos microciclos pero resulta que el club de ellos no han dado permiso, porque no es fecha FIFA. No han iniciado pretemporada pero como el torneo inicia un mes antes pueda ser que se reporten y no les den permiso", dijo Hugo Pérez

��������| Convocatoria Oficial de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador para sus compromisos de la Octagonal ����#ElSalvador | #ArribaConLaSelección pic.twitter.com/AhfE6qo0BF — La Selecta (@LaSelecta_SLV) January 4, 2022



LOS LEGIONARIOS DE LA USL LLEGAN ESTE MIÉRCOLES

Por otra parte Hugo Pérez confirmó que este miércoles se incorporan tres jugadores de la USL. Joaquin Rivas, Nelson Martínez y Walmer Martínez.

Por otro lado también aclaro que Christian Martínez entrará en la convocatoria debido a que se obtuvo el permiso del club de Costa Rica.