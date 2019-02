¿Por qué Keylor Navas, Toni Kroos y Gareth Bale no fueron a la cena del Real Madrid?

El Real Madrid organizó una cena el lunes anterior con el objetivo de que los jugadores hablaran sobre los objetivos que se tienen que trazar de cara al último tramo de esta temporada y los jugadores, Keylor Navas, Toni Kroos y Garet Bale no asistieron.

El periodista Pipi Estrada reveló en el programa El Chiringuito cuales fueron los motivos por los cuales los jugadores no asistieron a la reunión.

Según Pipi, Keylor Navas se ausentó porque el costarricense tenía compromisos religiosos. El tico ha demostrado en reiteradas ocasiones que es un hombre de fe, según el periodista.

Por su parte, Toni Kroos no fue a la cena porque en su cultura alemana, se acostumbró a tener horarios diferentes para cenar, además de dormirse mucho más temprano que sus compañeros. El mediocampista consideró no alterar esa dieta y decidió no asistir a la reunión.

El caso más curioso ha sido el de galés, Garet Bale, ya que Pipi Estrada aseguró que Bale ni siquiera sabia que había una cena.