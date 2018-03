¿Por qué Gustavo Guerreño no celebró su gol ante Pasaquina?

El delantero paraguayo Gustavo Guerreño anotó el sábado uno de los goles con que el líder Alianza empató 2-2 ante el Pasaquina, en el inicio de la jornada ocho del Apertura 2017.

Pero el ariete se guardó sus emociones y no celebró su quinto gol en el torneo liguero, que lo ubica a la par del nacional Isidro Gitiérrez, del propio Pasaquina.

El atacante albo dijo que decidió no festejar su diana por respeto a la afición y a los colores de su ex equipo. Fue apenas su segunda visita al estadio San Sebastián portando la camiseta alba.

"Habria sido mejor no haber anotado ese gol y habernos llevado los tres puntos de Pasaquina. Siempre había dicho que si le anotaba gol al Pasaquina no lo iba a celebrar. Llevo este equipo en mi corazón y a su afición por todo lo que me brindó durante un año, pero ahora soy jugador profesional, me debo al Alianza y por eso nos vamos con mal sabor de boca por el empate de último momento", acotó.

Guerreño, al igual que el resto de sus compañeros, no se retiró del estadio San Sebastián a gusto, ya que el gol de Daniel Melgar Luna les arrebató los tres puntos que tenían en su bolsillo.

"El Alianza es un equipo grande que debe sacar buenos resultados, sin importar el lugar donde juegue. Pasaquina siempre se vuelve fuerte en su cancha, nos mandó balones largos y eso les ayudó para empatar el partido", resumió.