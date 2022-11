¿Por qué Darwin tiene el mayor castigo del caso de indisciplina en Washington?

Luego de darse a conocer la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT sobre las sanciones a los 12 implicados en los casos de indisciplina durante el último día de concentración de la selección de El Salvador en Washington el pasado mes de septiembre, el mayor señalado es el jugador Darwin Cerén.

Considerado uno de los capitanes de la selección, Darwin Cerén es también el jugador con más partidos en la historia del combinado mayor de El Salvador. La sanción para el jugador del Houston Dynamo es la más pesada: 60 días de suspensión como jugador de la Azul más la multa del 10% de su salario como miembro de la misma.

Pero por qué Darwin Cerén es el que tiene el mayor castigo. Según la resolución de la Comisión Disciplinaria, el jugador infringió -además del 7, literal h) y m) del Régimen Disciplinario- los artículos 12 y 14.

El artículo 12 del Régimen Disciplinario indica que "únicamente formarán parte de la delegación en viajes y concentraciones de la Selección los jugadores que hayan sido convocados para ella (...) Queda estrictamente prohibido al jugador, invitar a integrarse con la delegación a personas ajenas a la misma".

Mientras que el artículo 14 señala que "No se permitirá invitar a tomar alimentos o compartir el alojamiento a familiares o amigos, tampoco se podrá salir fuera de las instalaciones donde se efectúe la concentración, ni asistir a espectáculos o reuniones a donde no vaya toda la delegación".

DARWIN Y SU VERSIÓN

El pasado 13 de octubre, Darwin Cerén habló en el programa radial Güiri al Aire y fue ahí donde admitió que la Comisión de Regularización lo había citado para interrogarlo sobre los hechos en Washington.

"Esa situación le comenté a él, que si era algún motivo para que me llamaran la atención a mí y me dijo que había un reglamento que impedía que la familia se quedara en el mismo lugar que uno se queda, no me lo dijeron nunca antes", expresó Cerén.



"Nunca supe que decía que la familia de uno no podía quedarse en el hotel. Siento que esto no es malo, que la familia esté con uno, siempre he sido alguien familiar y me gusta que mi esposa y mis hijos vayan a mis partidos", añadió.

Cerén aclaró que sí hubo una reunión entre jugadores después del partido contra Perú, pero que reafirmó que en ningún momento hubo actos de indisciplina.



"El que ha jugado sabe que cuesta dormirse después de un partido, entonces muchas veces uno se pone a platicar con los compañeros, se reúne con otros compañeros para platicar del partido, son cosas normales de una concentración", aclaró el jugador.



"Siento que reunirse con los compañeros, pasarla un rato y todo eso no es indisciplina, pienso que no, no sé qué tipo de indisciplina ven (...) que yo tenga entendido no es prohibido dormirse hasta en la madrugada después del partido porque después de eso cada quién va para su casa, yo el siguiente día viajaba con mi familia hacia Houston, no veo ningún problema", sentenció.