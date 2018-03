¿Por qué Christian Sánchez Prette, fichaje estrella del Audaz, no juega en el Clausura 2018?

Pocos hubieran pensado que el fichaje estrella del Audaz de Apastepeque para el Clausura 2018, Christian Sánchez Prette, jugaría tan pocos minutos en las nueve fechas de la actual temporada.

Sus números son bajos, apenas 168 minutos, considerando además que llega a ocupar una plaza de extranjero. Se perdió la fecha 1 por la tardanza de su transferencia internacional, y pese a comenzar de titular en la segunda jornada, no encuentra regularidad.

Prette llegó a pedido del ex técnico Álvaro Misael Alfaro, pero no tuvo continuidad. Tras su primer partido en el Audaz, en el que finalmente solo jugó 45 minutos, el gaucho estuvo fuera dos juegos.

Su siguiente titularidad llegó en la fecha 5, en la derrota ante el Alianza por 2-0, en donde sumó otros 52 minutos a su registro. Luego, otras dos ausencias consecutivas.

Mientras que en las últimas dos salidas al terreno de juego de los coyotes, Prette ha jugado 71 minutos entrando desde el banquillo, ante Sonsonate y Águila.

NO ESTÁ SATISFECHO

Tras el empate 1-1 con los emplumados en la jornada más reciente, el argentino, descontento pero manteniendo el temple, dijo que "no sé por qué hicieron el esfuerzo de traerme si no me van a utilizar. No me gusta ganarme la plata sin poder jugar".

Y reafirmó su voluntad de aportar al equipo coyotero. "Soy consciente de que estamos en una situación en la que hay que rescatar puntos de donde se pueda. Pero a mí me gusta ganar. Un empate es sinónimo de una derrota", enfatizó.

Estos son los números de Christian Sánchez Prette en el Clausura 2018:

Jornada 1: No jugó (derrota 3-0 con Pasaquina)

Jornada 2: Jugó de titular 45 min. (empate 0-0 con Chalatenango)

Jornada 3: No jugó (derrota 4-0 con Santa Tecla)

Jornada 4: No jugó (empate 1-1 con Dragón)

Jornada 5: Jugó de titular 52 minutos (derrota 2-0 con Alianza)

Jornada 6: No jugó (empate 2-2 con Limeño)

Jornada 7: No jugó (victoria 2-1 ante Metapán)

Jornada 8: Entró 35 minutos (derrota 1-2 con Sonsonate)

Jornada 9: Entró 36 minutos (empate 1-1 con Águila)