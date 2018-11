¿Por qué Carlos de los Cobos no llama delanteros a la selección mayor?

En plática con EL GRÁFICO, el seleccionador mayor Carlos de los Cobos indicó que hizo su convocatoria para el juego ante Bermudas, sin un centro delantero, con base a lo que ha venido trabajando con el grupo dentro de la Liga de Naciones de CONCACAF.

El juego ante los insulares es este viernes en Hamilton. Será el tercero para la azul en este certamen regional.

"Esa es la realidad y confío en que el grupo estará bien. Lógicamente que solo serán dos o tres días de entrenamiento. Pero tenemos un plantel, que considero, tiene calidad. Tenemos jugadores que ya tienen cierta experiencia. Hasta el día de hoy lo han hecho bien", indicó el timonel mexicano.

De acuerdo con el azteca, el grupo de convocados es suficiente: "Tenemos un grupo con calidad. La planilla que llamé es suficiente para mí. Siempre tenemos partidos difíciles en esta Liga de Naciones. Pese a que los hemos ganado, no han sido fáciles".



Por ahora el único jugador con vocación de ataque en la lista es Edgardo Mira, del Chalatenango. Pero De los Cobos cree que con Andrés Flores y Denis Pineda puede resolver en ese sentido.

"Lógicamente que ya he probado con Pineda. Mi intención es que Pineda juegue en esa posición por la velocidad que tiene. Es hábil. He tenido a otros jugadores como David Díaz y Christopher Ramírez, pero ya los había visto y ahora no considero necesario llamarlos", apuntó el seleccionador mayor.

CASO BONILLA

El timonel mexicano confirmó que el delantero nacional Nelson Bonilla se sometió a una operación, por lo que debe seguir su proceso de recuperación en este momento.

Sobre eso, el atacante aseguró que tuvo que ser intervenido por una hernia inguinal y que está en el periodo de recuperación. Pero aclaró que avisó sobre esto al médico de la selección, Francisco Amaya Cruz.

"Bonilla tiene una incapacidad por varias semanas. Yo me enteré de esto a través de un elemento de mi cuerpo técnico. Yo no tenía conocimiento de ello", apuntó el timonel azteca, quien viajará este martes a Atlanta, desde Bradenton, para luego hacer la conexión con Bermudas.