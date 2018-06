¿Por qué Benzema no está en el Mundial con Francia?

El seleccionador francés, Didier Deschamps, evitó hoy responder una pregunta sobre las palabras del sueco Zlatan Ibrahimovic, quien hace unos días lo criticó públicamente por haber prescindido de Karim Benzema para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Para mí no es normal que Benzema no forme parte de la selección francesa. Es uno de los mejores del mundo, ha ganado la Champions League, juega en el Real Madrid y que no esté en este equipo no tiene nada que ver con el fútbol. Si este jugador no es bueno para este equipo, el seleccionador no debería estar en Rusia y Benzema sí. Es ridículo que no esté, no tiene sentido", dijo Ibrahimovic tras el debut de " Les Bleus" el Mundial.

Preguntado sobre las palabras del delantero sueco, quien no fue convocado por el combinado escandinavo para el Mundial, Deschamps rehusó responder y afirmó que solo piensa "en el partido contra Argentina, que es lo más importante".

"No tengo nada que comentar sobre ese tema. Sólo pienso en el encuentro ante Argentina", aseveró el seleccionador francés.