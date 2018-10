¿Por qué Alemania convoca a un delantero sin gol?

Mark Uth tiene 27 años, es delantero y ha sido convocado por primera vez para la selección alemana de fútbol. Lo curioso de su caso es que la llamada de Joachim Löw le llega en plena sequía goleadora: lleva diez partidos disputados esta temporada y no ha visto puerta.

¿Por qué le convocó entonces Löw para los duelos ante Holanda y Francia de los próximos días? "Mark tiene unas cualidades técnicas realmente buenas. Y tiene muchas cualidades de delantero. En el área, en la zona decisiva, es muy peligroso", asegura el seleccionador alemán.

En su primer entrenamiento con la "Mannschaft", Uth mostró de lo que es capaz: buscó un balón con astucia, se lo acomodó a la izquierda y disparó al fondo de las redes. Pero lo que le espera ahora al atacante de Schalke 04 no son entrenamientos, sino dos partidos de la Liga de Naciones de Europa nada menos que ante Holanda y Francia.

La convocatoria de Uth sorprendió a mucha gente en Alemania, incluso el propio jugador. "Uno no piensa todos los días que el seleccionador te va a llamar. Estoy muy feliz, pero no contaba con ello", indicó esta semana cuando llegó a la concentración de Berlín. La llamada de Löw le llegó cuando estaba a punto de comprar leña en una tienda.

El año pasado marcó 14 goles en la Bundesliga con el Hoffenheim, pero aún así no entró en los planes del seleccionador para el Mundial de Rusia. Por eso llama la atención que su primera convocatoria sea ahora, cuando está en plena sequía goleadora.

"Le llevamos observando mucho tiempo y no le hemos llamado hasta ahora porque no ha coincidido. Algunos jugadores estaban un poquito mejor que él", comentó el seleccionador. "Ahora le ha llegado el momento con la lesión de Nils Petersen. Ahora le conoceremos mejor".



LLAMADO POR SU ESTILO DE JUEGO

La forma de jugar de Uth, un delantero fornido, le gusta a Löw: "Su idea del fútbol va bien con la nuestra. Para mí es un criterio importante".

Uth quiere aprovechar al máximo la inesperada oportunidad y lo ha demostrado esta semana en los entrenamientos. "Estoy muy contento de estar aquí. Siempre fue mi sueño y ahora se está haciendo realidad".

Además, todo le llega en un momento ideal, ya que Alemania lleva muchos años buscando un nueve de referencia y la selección jugó con Löw muchas veces sin un delantero centro.

"Mi posición es clara, yo soy un delantero ofensivo", se describe Uth. "Quiero conseguir todos los goles que pueda".

Su mal inicio de temporada no ha mellado su confianza. "Creo que tengo mucho peligro en el área aunque este año no hayan salido las cosas como quería en el Schalke. Pero no me importa, espero que las cosas se arreglen y salgan como yo quiero".

"Ahora quiero jugar mi primer partido internacional, sólo pienso en eso". Si juega el sábado ante Holanda o el martes frente a Francia se convertiría en el jugador número 100 que debuta con Alemania desde que Löw se hizo cargo de la selección en 2006.