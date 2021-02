Pólvora importada en FAS para el Clausura

El FAS tiene cuatro refuerzos para el Clausura 2021 (dos nacionales y dos extranjeros) donde todos son de la zona media hacia el ataque. Los tres foráneos que tiene, incluido el colombiano Luis Perea que está desde el Apertura 2020, son delanteros y espera cerrar el último cupo con un defensa central.

Los santanecos han incorporado hasta el momento al colombiano Luis Peralta y al mexicano Carlos "Gullit" Peña en el apartado foráneo más los nacionales Tomás Granitto y Kevin Reyes. De esta manera ha suplido las bajas de seis elementos que estuvieron en el Apertura 2020 y que no fueron tomados en cuenta para el venidero campeonato.

De "Gullit" se sabe sus referencias en ataque pues es un delantero de mucha calidad en la región. Viene de militar en la Liga MX con clubes como Cruz Azul, Chivas y Necaxa así como dar su aporte en selección mexicana. "Me gusta siempre el gol, pero si tengo a un compañero para que lo haga lógicamente le pasaré la pelota. FAS no es el equipo del 'Gullit' Peña o el equipo de Perea, acá el equipo es el FAS y si el que meta el gol ganamos todos y podemos así festejar", dijo el azteca.

El otro extranjero es Luis Peralta, colombiano de 28 años que ha tenido un buen recorrido fuera de su país. Este artillero ha jugado en Deportes Tolima, donde coincidió con Luis Perea, luego fue Argentina donde militó en Gimnasia de la Plata, Gimnasia Jujuy, volvió a su país con Once Caldas y viajó a Chipre para enrolarse al Doxa Katocopias. Estuvo en el Bagu de Brasil donde coincidió con Sebastián Abreu.

Sus últimos equipos fueron el Monagas (Venezuela), Sport Boys (Perú) y el Valledupar de la segunda división de Colombia. "Soy un jugador que me gusta correr, moverme en la parte delantera, como todo delantero me gusta marcar goles y espero se me dé la oportunidad. Soy un nueve pero puedo jugar con otro delantero y estar como media punta, el entrenador sabrá cómo ubicarnos", dijo Peralta.

Sobre los nacionales Kevin Reyes fue el primer refuerzo anunciado aunque no ha podido trabajar al cien por cien al estar con la selección Preolímpica. El volante ha pasado gran parte de su carrera en el Santa Tecla y un breve paso con el Águila. En ambos equipos fue campeón.

Por otro lado, se confirmó la llegada de Tomás Granitto, jugador nacido en Estados Unidos pero de descendencia salvadoreña. Este elemento jugó el Mundial sub20 con El Salvador en Turquía 2013 y tuvo un paso por el Firpo en 2013. Jugó en clubes como Edmonton (Canadá), Swope Park Rangers, Sporting Kansas City, Portland Timbers 2 y Miami FC.

El nacional arribó a nuestro país este martes y dijo estar "muy contento, esperando llegar ya para estar incorporado al grupo".

Pendiente

En FAS urge un zaguero central y eso no es nuevo. Desde el campeonato pasado el cuerpo técnico solicitó la llegada de un defensor central pero no llegó. Jorge Rodríguez expuso que "esperábamos al otro colombiano (defensor) pero no se pudo concretar, esperamos que pueda darse".

Así, los santanecos registran estas incorporaciones para llegar lo mejor preparados para el Clausura 2021. Sabe que los partidos se ganan con goles y la parte ofensiva es la que más movimientos registró.