Pólvora cafetera a la delantera del Pasaquina

La dirigencia del Pasaquina confirmó este lunes al colombiano Dilan Esteban Lloreda como su tercer refuerzo foráneo para el Clausura 2019.

El delantero de 26 años arribará este martes por la tarde para unirse al plantel burrito mañana y quedar a las órdenes del brasileño Eraldo Correia.

Lloreda Castillo se unirá a sus compatriotas Jeison Quiñónez y Neimer Miranda para el nuevo torneo en el que el equipo debutará ante el campeón Santa Tecla, en el estadio Las Delicias, ese sábado.

“El colombiano llega mañana por la tarde, procede de Medellín y tiene 26 años, firmaría por tres torneos cortos”, aseveró Eduardo Somoza, representante del equipo unionense ante la Primera División.

Al respecto, Eraldo Correia aseguró que “Dilan es un atacante colombiano que pese a que no he pedido tengo la confianza de la dirigencia que ha optado por contratarlo, aunque espero que salga bueno”, indicó el timonel sudamericano, quien confirmó además que está esperando el aval de su dirigencia para cerrar las contrataciones de otro foráneo y un nacional más.

“Nuestro presupuesto es modesto, tenemos pocas bajas, habrá pocas altas, no hay recursos para traer más jugadores, el equipo mantiene la base del torneo pasado donde por cosas fuera de lo deportivo no logramos alcanzar el punto que nos hizo falta para clasificarnos a cuartos de final. Por el momento trabaja un mexicano llamado José Manuel Piñeiro, un volante que podría quedarse en el equipo, es probable también que Álvaro Lizama (ex Águila) llegue al equipo”, destacó Correia.

Lloreda Castillo ha militado en los clubes colombianos Deportivo Rionegro (Leones FC) de Itaguí de la Primera A en el 2012, Tigres FC de la Primera B del 2012 al 2014 y con el Expreso Rojo de la Primera B en el 2014 y 2017. También militó en la Primera División de República Dominicana con el Atlético Vega Real, en la primera mitad del 2017.