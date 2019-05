Polo: "Espero estar a la altura de Santa Tecla"

Desde el viernes , el delantero panameño, Armando Polo, está en Panamá a la espera de la fecha en que tenga de volver para trabajar en la pretemporada de Santa Tecla.

Desde tierras canaleras habló con EL GRÁFICO. Polo firmó contrato para dos torneos cortos y espera jugar finales con el plantel verdiazul. Llega desde Sonsonate, luego de una gestión complicada para poder dejar a ese plantel en liga de privilegio. En el último torneo marcó 13 tantos con la camisa de los cocoteros.

¿Qué opina de vestir la camisa de un nuevo equipo en El Salvador, Santa Tecla?

Contento porque se me abrieron las puertas de varios equipos . Tuve la oportunidad de elegir a Santa Tecla, porque pensé que era la mejor opción para mí. Cuando ellos hablaron conmigo no dudé en irme para esa institución. Por eso tomé la decisión de llegar a Santa Tecla. Espero estar a la altura de Sante Tecla. Espero aportar con mis goles y ganarme un puesto en la institución.

Ahora llega a un equipo que piensa en alto, en el que se busca el título. ¿Qué puede decir sobre eso?

Yo lo veo como un equipo que va a reestructurarse un poco. No tiene presión. La única presión es jugar bien. Vamos a tener que prepararnos al doble de los demás equipos, si queremos ganar el título

¿Cómo ve el hecho de que Santa Tecla no pudo acceder a la final del Clausura 2019?

Es un equipo que venía de la final en los cinco torneos anteriores. Tarde o temprano le iba a pasar lo que le sucedió en este semestre, pero creo que tienen con qué para seguir yendo a finales. Es un equipo con jugadores con buen pie . Espero que les pueda aportar, para eso me están llevando. Voy a tratar de llegar a la final con ellos.

¿El gol, por excelencia, puede ser su aporte a Santa Tecla?

Sí, pero antes del gol, lo que le puedo aportar es trabajo y sacridicio, prepararme bien. Después de que me prepare bien, los goles van a llegar solos. Si no los puedo hacer, los hace un compañero. Pero la cosa es que se pueda aportar para poder llegar a ese objetivo.

¿Qué le deja este paso por Sonsonate, por dos torneos?

A Sonsonate siempre lo voy a llevar en el corazón. Bien o mal, fue un equipo que me hizo abrir muchas puertas, no solo en El Salvador. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy tamnién las gracias a la afición y a los directivos que me abrieron las puertas. Ojalá pueda salir de esa mala racha económica. Por Sonsonate, todo mundo sabe en El Salvador quién es Armando Polo.



¿Qué opina de que Julio Dely Valdez, técnico de Panamá, lo haya colocado en la lista de 40 elegibles para Copa Oro?

Contento. Eso es gracias al trabajo, esfuerzo y sacrificio. Se me premia con esa lista y ahora esperemos la parte final. Solo queda darle las gracias a Dios. Gracias a Dios, acá en Panamá tengo bun currículo , siempre he metidos goles . Me conocen por mis goles. He tratado de aportar las veces en que he estado en la selección. Saben la clase de jugador que soy.