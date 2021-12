‘Polillita’ Da Silva, nuevo técnico del Once Deportivo

El uruguayo Rubén Fernando Da Silva, nuevo técnico del Once Deportivo de Ahuachapán, confirmó a este rotativo su arribo al país este lunes 27 para tomar de manera oficial su cargo como nuevo estratega del equipo fronterizo para el Clausura 2022.

La dirigencia del equipo aurinegro anunció en su cuenta oficial en Twitter el pasado 24 de diciembre la incorporación del ex técnico de Santa Tecla en sustitución del nacional Mario Elías Guevara quien se hizo cargo del equipo ahuachapaneco en la segunda mitad de la fase regular y llevó al equipo occidental a una fase de semifinales por primera vez en su historia donde no pudo evitar su eliminación a manos de Alianza F.C., actual campeón de liga en una serie pareja y disputada.

"Polillita" Da Silva mostró desde su natal Montevideo, donde pasa las festividades de Navidad con su familia, su complacencia de seguir dirigiendo en nuestro país y su agradecimiento a la dirigencia aurinegra por confiar en sus manos al plantel occidental en una negociación que no requirió de mucho tiempo para aceptar el reto.

"Realmente todo fue muy rápido, me había vuelto a Uruguay porque no tenía equipo para dirigir en El Salvador tras mi salida de Santa Tecla, (todo esto) se resolvió en las últimas horas y contento de retornar a El Salvador con un Once Deportivo que quiere hacer bien las cosas, retornaré el próximo lunes para sentarme con los directivos y planificar todo", externó el técnico de 53 años que ha pasado también por el banquillo de Sonsonate y Santa Tecla en dos oportunidades.

Sobre su plan de trabajo a fin de intentar reestructurar el plantel quien se desligó de uno de sus goleadores, el colombiano Edgar Medrano (nuevo fichaje del Águila) y conocer además si habrá continuidad o no con los otros jugadores extranjeros, así como del plantel nacional, Da Silva fue claro en señalar que "primero hay que trabajar para pensar en meterse a la otra fase del próximo torneo e ir paso a paso, hay que darle su tiempo a un equipo que me ha gustado siempre, siento que pudo haber hecho más en el torneo pasado pero esas son cosas que no me compete evaluar", acotó el técnico sudamericano.

Sobre el inicio de la pretemporada y conocer detalles de altas y bajas en el plantel aurinegro, Da Silva dijo que "quedan detalles que evaluar, entiendo que hubo una baja y ya hay una alta para el próximo torneo, pero el lunes llego al país y calculo que buscaremos arrancar entre miércoles y jueves donde comenzarán los entrenamientos, el contrato lo firmaré por tres torneos cortos, he hablado mucho con la dirigencia pero necesito ver al equipo para evaluar lo que tenemos, hay muchas cosas que influyen, el económico es uno de ellos, el cambio de presidente también", externó.

Hay que mencionar que, Once Deportivo inició el Apertura 2021 con el entrenador nacional Carlos Romero pero a comienzos de la segunda vuelta, el técnico salvadoreño decidió renunciar por indiferencias con la directiva. Mario Elías Guevara se hizo cargo del equipo de manera interina (segunda vez) y alcanzó las semifinales dónde fue eliminado por el campeón Alianza.

Cabe destacar que el equipo ahuachapaneco fue el mejor equipo en condición de visitante en el Apertura 2021.