'Polillita' Da Silva, crítico con la derrota del Once Deportivo

Once Deportivo perdió su invicto en el Clausura 2022 al caer por la mínima ante Chalatenango. El entrenador de los aurinegros fue autorcrítico al señalar que su equipo no estuvo al nivel del encuentro.

Los dirigidos por Rubén ‘Polillita’ Da Silva llegaban como un rival de mucho cuidado al Gregorio Martínez, sin embargo, el cuadro fronterizo casi no generó ocasiones de gol de cara a la portería rival y se terminó salvando de una derrota más abultada.

“No es el Once que se quiere. No estuvimos a la altura, no estuvimos al nivel del partido. Nos faltaron asociaciones, por el momento lanzábamos y perdíamos la pelota y eso nos perjudica porque somos un equipo con buen pie”, expresó el técnico.

Hay que mencionar que, en el gol de Carlos Salazar para Chalatenango, el árbitro central en un momento hizo un ademán pitando una falta en ofensiva y anulando el gol, pero al final terminó convalidando el tanto de los morados que fue suficiente para llevarse la victoria.

“La expulsión sobre el final no es excusa, la única duda que tengo es esa jugada dónde mis jugadores dicen que el árbitro pita falta y terminó convalidando el gol”, explicó Da Silva.

Para este encuentro, el ‘Polillita’ hizo cambios en la alineación a comparación del último juego ante Metapán, sin embargo, las variantes en el equipo ahuachapaneco no tuvieron el efecto que esperaba el entrenador uruguayo.

“El equipo siempre trató de ir hacia adelante, los cambios fueron para mejorar. De entrada, hicimos cuatro variantes porque estamos conscientes que todos los miembros del plantel pueden ayudarnos. No nos queda otra que darle la vuelta a la situación”, comentó el estratega sudamericano.

Ya para finalizar, el técnico aurinegro habló sobre el siguiente encuentro del Once Deportivo, dónde tendrán que recibir a Firpo en el estadio Simeón Magaña este domingo.

“Sabemos que es un rival muy difícil que tiene buenos jugadores, pero tenemos que hacernos fuertes de local y conseguir la segunda victoria en nuestra casa”, agregó el uruguayo.