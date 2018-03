Polémica porque Boca Juniors despidió a todas sus animadoras

BUENOS AIRES, ARGENTINA. Las Boquitas, las animadoras de Boca Juniors, fueron despedidas porque, según el club, "cosifican a las mujeres". Sin embargo, las bailarinas y las agrupaciones feministas aseguraron a Efe que su desplazamiento es contraproducente en la lucha contra el machismo.

"Consideran que las Boquitas cosifican a la mujer, así que nos duele este motivo porque lo que menos hicimos fue cosificar y lo que más queremos es defender a la mujer y que se respete el Ni Una Menos", dijo a Efe Rocío Martín, productora de las Boquitas.

"La verdad que nos sorprendió la noticia, fue inesperado para nosotros. El motivo fue por esta cuestión de que se quiere hacer una campaña muy fuerte del Ni Una Menos", añadió.

El club decidió, a comienzos de este mes, apartar a las bailarinas y acróbatas que animaban los entretiempos de los partidos de fútbol, baloncesto, fútbol sala y voleibol, entre otros deportes "Desde el 2012 el grupo se compone por bailarinas profesionales. En el 2014 pudimos conseguir un anunciante que nos pudiera solventar los gastos del cambio de vestuario. Ahí incorporamos al equipo no solo bailarinas profesionales sino acróbatas, hombres y mujeres, y contorsionistas", explicó Martín.La productora contó que las Boquitas colaboraban con la Fundación Boca Social y que trabajaban con chicos que tienen problemas de adicción para ayudarlos y transmitirles que el deporte es una herramienta para salir de las drogas. "Todas las chicas y los chicos que tuvimos elegían estar ahí porque su sueño era poder mostrar lo que hacían, su pasión, que es el arte, la danza, el deporte, la acrobacia o la gimnasia, nada menos que en la Bombonera. Estábamos lejos de cosificar, lejos", añadió.Con ella coincide la abogada Sabrina Cartabia, investigadora asociada del Programa de abogacía feminista de la Universidad Torcuato Di Tella e integrante de la Asociación Civil Red de Mujeres y del colectivo Ni Una Menos. "Para nosotras no hay una relación directa entre proteger los derechos de las mujeres y echar a las chicas o desplazarlas de su lugar de trabajo. De hecho, nos parece que todo lo contrario. Si Boca tenía un interés en trabajar con este tema tendría que haberlo hecho con las mujeres en lugar apartarlas", dijo Cartabia a Efe.La abogada sostuvo que el club "las desplazó de un lugar que era importante para ellas" y que "no les dio voz ni voto". "Ellas hacen una expresión artística y deportiva, son muy virtuosas y es bueno lo que hacen. Podríamos haber trabajado sobre el mensaje. Es muy grave pensar que el cuerpo de la mujer cuando se expresa, por ejemplo a través del baile, es cosificante en sí, solo por el hecho de existir", explicó. "Dicen que toman una decisión en función de un colectivo o de un grupo de mujeres pero no hablan con las mujeres que representan esa voz.Es un hecho más de reafirmar la misoginia desde el punto de vista de anular la voz y la opinión de las mujeres. Ellos creen saber mejor que nosotras lo que nosotras necesitamos", añadió.Para Cartabia, el club dejó pasar una buena oportunidad para promover una discusión sobre el rol de la mujer en el campo de juego o sobre el lugar que ocupa una mujer desde el punto de vista de las expresiones que tienen que ver con el uso del cuerpo. "No darnos posibilidad de decidir y que nuestra palabra sea tenida en cuenta es cosificar. El que está cosificando y poniendo a la mujeres en lugares de objeto es Boca", concluyó. Anabella Crosetti, miembro de las Boquitas y ex integrante del seleccionado argentino de gimnasia rítmica, dijo a Efe que ellas buscan dar otra imagen."Intentamos promover una vida más saludable y el entrenamiento. Todas tenemos una carrera, somos profesionales, gimnastas, bailarinas, acróbatas. Nada que ver con lo que es cosificar a la mujer", sostuvo. "En muchos clubes, en Estados Unidos sobre todo, hay porristas. Es súper triste que tomen esta decisión por algo que realmente no es así", añadió. Naiara Gaitán, bailarina de las Boquitas, dijo a Efe que los hinchas suelen tratarlas con respeto. "Siempre después de trabajar nos quedamos a ver el partido y la gente se acerca, nos piden fotos, nos sacamos fotos con los hijos, las nenas, con la familia. No se acercan hombres nada más por las fotos, sino también niños, niñas, mujeres, y familias", explicó."La verdad que me entristece mucho por la época en la que estamos y el país en el que vivimos. Ya hay una diversidad bastante amplia con respecto a lo que cada uno se dedica", añadió. A pesar de la determinación del club, las Boquitas aún confían en que Boca Juniors revierta su decisión y les permita "trabajar para hacer un mejor espectáculo".