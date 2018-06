Polémica: fuertes acusaciones contra árbitro de CONCACAF por “favorecer” a Portugal

El extremo marroquí Noureddine Amrabat, criticó hoy con dureza al árbitro del partido frente a Portugal, el estadounidense Mark Geiger, y aseguró que éste le pidió la camiseta al central luso Pepe.

En declaraciones a una cadena de televisión holandesa nada más acabar el partido, el jugador el Leganés, uno de los mejores del partido, ataco igual a la FIFA al afirmar que la "copa del mundo no es un circo".

"No sé qué es lo que suele hacer, pero estaba muy impresionado con Cristiano Ronaldo, y le escuché a Pepe que le preguntó en el descanso si podía tener la camiseta. De qué estamos hablando? Es la Copa del Mundo, no hay un circo aquí", dijo en referencia al discutido colegido.

Amrabat no fue el único jugador de Marruecos que se quejó de la actuación de Geiger, que es uno de los réferis que representa a la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) en la justa rusa.

MÁS CRÍTICAS

Su compañero de selección y guardameta del Numancia, titular hoy en Moscú, Munir afirmó que el árbitro favoreció a Portugal en las dos áreas en un partido en el que los magrebíes fueron netamente superiores, una denuncia similar a la que realizó su entrenador Hervad René.

"Sobre todo en el gol, creemos que le hace falta a Bioutaib, que es el que está en zona ahí, en la zona en la que está Cristiano Roanaldo, y nos cuesta el gol. Yo no lo he visto, pero Boutaib dice que le da un golpe muy fuerte y le aparta y hace que no pueda despejar ese balón", afirmó Munir.

"Y luego detalles del partido que al final si llegan a pasar en el otro área seguro que lo hubiese pitado, son cosas del fútbol que pasan y al final se te queda cara de tonto porque estoy convencido de que si legan a ser en el otro área u otro jugador con otro nombre u otra repercusión se pitan", agregó.

Aún así, el cancerbero insistió en que los jugadores salieron del campo "muy orgullos" de su partido, en el que fallaron numerosas ocasiones, jugaron mejor, y tuvieron contra las cuerdas a Portugal, que solo disparó dos veces a puerta.