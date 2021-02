Polémica entre Firpo y Armando Polo por lesión

La continuidad del delantero Armando Polo en Firpo está en el limbo. El goleador está en su natal Panamá esperando a que la dirigencia del conjunto pampero le mande el boleto de vuelo para que él pueda retornar al país y así terminar su recuperación.

Armando Polo viajó a Panamá el pasado 21 de enero para recuperarse de un desgarro en el recto de la pierna izquierda, lesión que obligó a perderse varios partidos con Firpo y el cual le impidió jugar del todo bien en el Apertura 2020.

El panameño expuso dos problemas que se han generado con su viaje: primero espera que Firpo le pague el boleto de vuelo para su regreso a El Salvador; y segundo, quiere que el equipo le pague el dinero que gastó en su recuperación en Panamá.

Sin embargo, desde la dirigencia firpense aseguran que el club no está obligado a pagarle boletos de vuelo al jugador, y que también no pueden pagarle lo de su recuperación porque ellos le ofrecieron hacer su recuperación en El Salvador con los recursos que cuenta la institución.

"Estoy esperando primero que todo el boleto aéreo para regresar, porque yo tenía boleto para venir a Panamá el 31 y lo que hice fue adelantar el vuelo para el 21 y así agilizar mi recuperación con el médico de la selección de Panamá", dijo Armando Polo desde Panamá.

Polo dice que Firpo asegura que le dio el dinero para su recuperación, sin embargo, aclara que lo que el club le dio es el salario correspondiente a los siete días que trabajó en la semana de los cuartos de final, instancia donde los pampero quedaron eliminados.

"Se mandó unos números sobre mi salario y lo que me debían es prácticamente los mil dólares que me entregaron fuera del mes que son prácticamente los siete días de la semana de cuartos de final y no los mil dolares que yo pensaba que eran para la recuperación, o sea que el club no ha pagado nada de mi recuperación", agregó.

Miguel Ángel Anaya, directivo del club y el encargado de ver los asuntos jurídicos aclara que en ninguna parte del contrato que víncula a Firpo con Armando Polo aparece que sea obligación pagarle los boletos aéreos al jugador.

"La institución no está obligada a comprarle boleto, no está en el contrato y tendría que estar en el contrato. Cuando son esos tipos de beneficio nosotros lo ponemos en los contratos", asegura Anaya.

"Le dijimos que se recuperara aquí en el país por el corto que iba a pasar desde nuestra eliminación a el otro torneo. Nosotros tenemos quiropráctico, médicos, kinesiólogos, tenemos todo lo necesario para su recuperación. Si él se fue, fue por su voluntad y asumió sus propios riegos porque nosotros tenemos todo para su recuperación", dijo el dirigente.

Por su parte, Polo aseguró que el club no intentó recuerparlo, sin embargo, recayó en cuatro ocasiones, por lo que buscó la opción de ir a Panamá.

"Ellos no tienen las condiciones, yo recaí cuatro veces y no pudieron recuperarme. Con lo de que los vuelos no están establecidos y ¿cómo vuelo?", dijo el jugador panameño.

¿POLO A BOLIVIA?

El dirigente Luis Anaya reveló que Armando Polo tenía intenciones de irse a Panamá para fichar por el Nacional Potosí, equipo de la primera división de Bolivia que va a jugar la Copa Sudamérica.

"Él se fue porque supuestamente iba arreglar con el Nacional de Potosí de Bolivia, ese equipo va jugar la Copa Sudamericana. Su intención era irse y no regresar", dijo el dirigente.

"Como Firpo, si el jugador o el equipo del Nacional Potosí lo pretende, nosotros estamos en toda la intención de negociar y que se vaya, no queremos tener a jugadores a la fuerza, si el jugador tiene oportunidad de mejorar, nosotros no lo vemos mal, pero que sea correcto y profesional. Nosotros jamás nos vamos oponer a eso", agregó Anaya.

Polo aseguró que en su momento si hubo interés de irse a jugar a otra liga, pero al lesionarse, las negociaciones se cayeron, por lo que él quiere que Firpo le pague su boleto de vuelta para terminar su recuperación y así terminar el contrato jugando el Clausura 2021.

"Eso sí es cierto en su momento, pero no tiene nada que ver con Firpo, ellos tiene que pagar mi recuperación y mi boleto. No tiene sentido, me tiene que pagar el boleto, la recuperación allá, ellos tienen los recursos, había un equipo interesado, pero me lesioné, pero al lesionarme se cayó y eso no tiene nada que ver con mi contrato", concluyó el jugador