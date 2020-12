Polémica entre FAS y selección tras declaraciones del "Zarco" Rodríguez

Jorge Rodríguez dijo la mañana de este jueves en declaraciones a diversos medios de comunicación previo al entreno matutino del equipo que la daba "tristeza" que el preparador físico de la selección nacional Fernando Guerra le llamara a sus jugadores para decirles que no eran convocados al combinado mayor porque en "FAS no les gusta que los llamen".

"A mí me da tristeza que el señor (Fernando) Guerra le hable por teléfono a los jugadores y les diga que no los llama porque a FAS no les gusta que los llamen, cosa que siempre vamos estar orgullos a que los llamen a selección, lo que no me parece es que no es hombres salir a decir a los jugadores cosas que realmente no son y ellos prefieren llamar a otros amigos que están en condiciones peores que los jugadores que tenemos en FAS", dijo Jorge "Zarco" Rodríguez a diversos medios previo al entreno matutino del equipo.

"Molesta porque quieren poner excusas cuando ellos no tienen la capacidad para llamar o la selección es de amigos o quieren llamar a otros jugadores, que los lleven, no hay problema, pero que les vengan a decir a los jugadores diciendoles que no los llaman porque a FAS no les gusta, eso es falso", añadió el técnico tigrillo.

Estas declaraciones surgieron luego de que la FESFUT hiciera oficial la lista de jugadores convocados por Carlos de los Cobos para el partido amistoso contra Estados Unidos el próximo 9 de diciembre, en donde no figura ningún jugador de FAS.

AQUÍ EN VIDEO:

Las reacciones a las palabras del "Zarco" no tardaron en llegar. Fue el técnico de la selección sub-20, Ernesto Góchez, y el mismo preparador físico de la selección mayor, Fernando Guerra quienes respondieron a las afirmaciones del técnico de FAS.

"Creo que el profesor (Jorge) Rodríguez debería verificar la información que le brindan sus jugadores antes de dar declaraciones así, o como dice ser hombre y llamarnos para verificar si lo que han dicho es cierto", dijo Ernesto Góchez en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, también por Twitter, Fernando Guerra salió en su defensa tras las afirmaciones del Zarco diciendo que en "en ningún momento" habló con jugadores de FAS.

"En respuesta a las declaraciones del profesor Rodriguez, y como ya se lo expliqué vía llamada a él, a Fredy Vega y Raúl Renderos, en ningún momento nosotros hablamos a ningún jugador, en todo caso siempre son ellos quienes nos buscan", escribió el preparador físico de la selección nacional.

Las declaraciones del Zarco también hicieron hablar al gerente de FAS, Fredy Vega, quien desmintió con el medio deportivo TigoSport que el equipo santaneco esté en contra de la selección nacional.

"Aquí en FAS nunca ha sido un equipo en contra de la selección, es de todos los salvadoreños, es un gusto para uno que estén en selección y es una ventana para ellos que se muestren", dijo el dirigente al medio.

El pasado 1 de diciembre, la FESFUT reveló la nómina de jugadores de la liga nacional que la conforman seis jugadores de Alianza, tres de Santa Tecla y un convocado de los equipos Águila e Isidro Metapán.

Además de los legionarios Dustin Corea, Joaquín Rivas (Saint Louis FC), Darwin Cerén (Houston Dynamo), Andrés Flores (Portland Timbers), Pablo Punyed (Víkingur), Roberto Domínguez (Bolívar), Denis Pineda (Técnico Universitario) y el portero Henry Hernández (Malacateco).

Este jueves, el técnico mexicano reveló que llamará al portero de Metapán, Óscar Pleitez y a Rubén Marroquín, de Alianza, descartando casi por completo a Benji Villalobos por problemas de Visa.