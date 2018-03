Polémica en Firpo: tiene cinco extranjeros para el Clausura 2017

El presidente del Luis Ángel Firpo, Raúl Mendoza Galo, aseguró hoy que el equipo ya tiene a sus cuatro extranjeros y aseguró que el fichaje del hondureño Georgie Welcome es solo un rumor.

Mendoza Galo aseguró que el mediocampista de origen venezolano César Iván “Peluche” González arribó el sábado por la tarde al país y será presentado mañana junto al también venezolano Pierre Pluchino y el brasileño Thiago Accioli mañana.

El otro extranjero es el colombiano Jhonny Ríos, quien forma parte del plantel desde la temporada anterior.

Pero eso contradice las declaraciones del gerente del Firpo, Arquímides Mendoza, quien aseguró que el equipo usuluteco ya tiene un acuerdo con Welcome.

“Welcome viene mañana (lunes) y será presentado al equipo”, externó Mendoza.

Eso significa que el Firpo tiene por ahora 5 extranjeros y que el técnico Ramón Sánchez deberá descartar a uno, pues solo pueden inscribir a cuatro.

¿Y WELCOME?

“Vamos a presentar a nuestros refuerzos extranjeros a los medios de comunicación. Con ello queremos oficializar sus contrataciones y borrar así toda especulación que haya salido de último momento sobre nuevas contrataciones y que no tienen el aval oficial de ésta directiva”, declaró Mendoza Galo en alusión a la anunciada llegada del atacante hondureño Georgie Welcome.

“Ha sido una desafortunada información que no tiene nada de oficial ya que no ha emanado de ésta junta directiva. Firpo ya cuenta con sus cuatro extranjeros y eso desvirtúa cualquier anuncio que no tenga el aval nuestro, las únicas personas que pueden dar un anuncio oficial de Firpo son el ingeniero Orlando Mejía (vicepresidente) y mi persona”, destacó Mendoza Galo.

Pero esas declaraciones no coinciden con la idea que ya tiene el mismo Welcome, quien incluso rechazó una oferta en Belice para venir a El Salvador.

Aclaró ya hay un acuerdo con los toros, pero todavía no ha firmado contrato con el plantel taurino. "Mi contratista ya arregló con el equipo salvadoreño. Mi contrato, al firmarlo, sería por un año. Hasta que ya tenga un contrato firmado podré decir que tengo equipo. Ha salido esta oportunidad para jugar allá y solo queda aprovecharla", apuntó el delantero hondureño.