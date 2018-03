Polémica en España por “regalías” del Real Madrid a los árbitros

Fernando Roig, presidente del Villarreal, puso el foco ayer en Gil Manzano, árbitro del partido ante los blancos que acabó con victoria blanca por 2-3. "Los árbitros han salido del estadio con bolsas del Madrid... y eso no está bien", criticó.

El mandamás del submarino amarillo mostró su indignación por el penalti señalado tras la mano de Bruno, que significó el 2-2 a favor del Madrid: "Creo que después de un penalti, que no ha sido, no podemos hablar de una remontada del Real Madrid. Todo el mundo dice que la mano es en rebote, pero el rebote no es penalti".

Fue entonces cuando Roig soltó la bomba y dijo que el árbitro Gil Manzano y sus asistentes salieron del estadio con una bolsa del Real Madrid, dejando entrever que se trataban de "regalías".

Hoy el mismo Comité de Árbitros de España explicó qué contenía la famosa bolsa: "En la bolsa iban llaveros, pins y bolígrafos del Madrid... Seis o siete llaveros, tres o cuatro bolígrafos y 15 ó 20 pins".

ALGO COMÚN

Según publica hoy el diario Marca, esta práctica, regalar artículos promocionales a los árbitros, es común en la Liga española y no solo lo hace el Real Madrid.

"Se trata de una práctica habitual en el mundo del fútbol. No sólo del Madrid, que en los partidos disputados en el Bernabéu también incluye, como detalle hacia los árbitros, una camiseta con el encuentro serigrafiado", publica el diario español.

"Históricamente el Real Madrid tiene este detalle e incluye pins, llaveros, bolígrafos, productos de merchandising con escaso valor material, entre unos 25 y 30 euros, y es algo que, según se indica desde el club, hacen también la mayoría de clubes españoles", refuerza la agencia noticiosa EFE.

A esta polémica se agrega que el árbitro Gil Manzano desveló que al salir del estadio del Villarreal se encontraron carteles en el parabrisas de sus coches con la palabra: "Ladrones".

Además, el barcelonista Gerard Piqué también salió al pasó y usó sus redes sociales para criticar el penalti en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal.



Si quieres ver el video sobre las bolsas del Real Madrid, sigue este enlace: "Polémica por bolsas de recuerdos".