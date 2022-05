Polémica en El Gráfico TV de Diego López por Álex Roldán

Álex Roldán logró el título de campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF con el Seattle Sounders. Sin embargo, la polémica saltó en El Gráfico TV luego que el panelista Diego López consideró que el mérito de este título es importante pero no lo sintió como el logro de un salvadoreño más en el sentido que no ve la formación de Roldán igual a la de un compatriota nacido y formado en su país.

"Tiene más mérito Cienfuegos al sobreponerse a la situación del país", dijo el panelista. A esto, Rodrigo Arias le pregunto: ¿Entonces Roldán es menos salvadoreño?", a lo que López respondió que "yo no sé si es menos o más, solo digo que Cienfuegos creció aquí y se formó aquí y ganó con Galaxy(...) A mi no me sale decirle como 'el salvadoreño que ganó la Liga de Campeones'".

Acá el video completo: