Polémica: El penal que el árbitro marcó a favor de Argentina que es discutido por todo el mundo

Transcurrido los 20 minutos de juego, Ángel Di María hizo un excelente recorte para dejar a Ousmane Dembélé. Cuando el 'Fideo' se perfiló rumbo al arco el jugador francés lo derribó y el árbitro Szymon Marciniak no dudó en marcar la falta.

Sin embargo en las repeticiones queda la duda sobre si hubo o no contacto entre Dembélé y Di María. El ex referí mundialista, Felipe Ramos Rizo, publicó en su twitter "Esto no es penal por favor min. 21 a favor de Argentina", luego agregó "El VAR inoperante".