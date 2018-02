“Poder hacer historia me emociona”

El atacante brasileño Ricardo Ferreira del subcampeón nacional Santa Tecla vive de nuevo momentos agradables en la liga nacional luego de un torneo Apertura para el olvido, donde apenas anotó cinco goles en 23 juegos oficiales con los Periquitos y debió tragarse la derrota en la final ante Alianza.

Ahora en el Clausura 2018 lidera con tres dianas la tabla de goleadores junto al paraguayo Gustavo Guerreño de Alianza y sabe que ante Pasaquina puede establecer una marca en la historia de torneos cortos como el brasileño con más goles anotados en torneos cortos desde 1998.

¿Qué sentimiento te embarga liderar de nuevo la lista de goleadores en la liga nacional junto al paraguayo Guerreño de Alianza?

Feliz de estar de nuevo en este torneo, son bendiciones de Dios, haciendo bien las cosas y espero irme con más goles al final de la liga. Sabemos de la calidad que tienen tanto (Gustavo) Guerreño y (Fito) Zelaya, son buenos jugadores y es importante estar allí en ese listado de goleo, feliz y alegre de saber que también me toman en cuenta en ese selecto grupo, mi pensamiento es ayudar a Santa Tecla y poder jugar más minutos y si a la par de eso logro anotar es mejor, es bueno para mí porque el delantero vive de los goles porque he vuelto a anotar otra vez en mi carrera.

El torneo pasado no fue el mejor para Ricardinho...

Acepto que así fue, solo nosotros (en Santa Tecla) sabemos las dificultados que pasamos internamente, al final acabé jugando como volante y no como delantero por las lesiones y falta de jugadores que el equipo sufrió. Pero es importante que se luche siempre, ahora estamos en otro torneo, llegaron jugadores importantes, otro técnico aunque en ese tema deseo aclarar que nunca tuve problemas con el profesor (Enrique) Corti, siempre hablamos de frente, fuimos buenos amigos, nunca fue un problema para mí porque se vió obligado a utilizarme en otra función en la cancha para suplir ausencias como la de (Gerson) Mayén que gracias a Dios retornó al equipo. Todo eso afectó mucho a mi labor dentro de la cancha.

¿Cuáles son tus metas para este Clausura 2018?

La verdad en lo personal lo que más deseo en este torneo es jugar más con Santa Tecla, ayudar, aportar y hacer muchos goles, la idea de ser campeón de goleo y campeón nacional sería perfecto para mí pero hay una lucha fuerte, sabemos que primero debemos de ir despacio, subir cada grada despacio a fin de llegar primero a la fase de los mejores ocho equipos, luego llegar a semifinales y por último la final.

Entonces, tu anhelo en en este torneo corto es ser bicampeón nacional, tanto de liga como de goleo...

Todo jugador desea alcanzar eso en su carrera, primero Dios nosotros podamos lograr eso, vamos de poquito, la liga acaba de empezar, primero Dios todo saldrá como uno desea.

¿Qué piensa el goleador histórico de Santa Tecla haber anotado 55 goles con los Periquitos, pensás que son muy pocos?

No sé si son pocos, yo no soy centro delantero, no he sido titular al principio, me fuí a jugar a Irak, son cosas que pasaron que no me permitió jugar todos los partidos. Algunas personas hablan sin saber, estuve lesionado tres meses, son cuatro años felices en Santa Tecla, me siento orgulloso ser el goleador histórico de Santa Tecla y espero seguir anotando más goles.

Ante el FAS anotaste para empatar el récord de tu paisano Mauro Núnes de Águila como el máximo anotador brasileño en torneos cortos...

La verdad escuché eso, me comentaron que empaté ese récord de Núnes y al final pese a que no lo conozco o no lo ví jugar es importante haber empatado su registro que lo hizo en cuatro torneos cortos con el Águila, eso habla que fue un gran jugador y me siento satisfecho haber igualado su registro en el fútbol salvadoreño.

¿Qué se siente estar a un solo gol de ser el máximo anotador brasileño en torneos cortos en nuestro país?

Complacido por saber eso, acabo de sobrepasar según me comentaron a otro paisano como e Celio Rodrígues, ellos jugaron en otro tiempo de fútbol, fueron muy buenos jugadores, me motiva estar a un solo gol de entrar a la historia de este fútbol y eso me hace sentir orgulloso de mi labor en El Salvador.

Este domingo ante Pasaquina podrías entrar en la historia...

Es verdad, ante Pasaquina en casa será difícil, tienen jugadores muy buenos, entre ellos viene el segundo goleador histórico del país como es Nicolás Muñoz. En nuestra casa debemos intentar ganar, no importa que no anote, lo que importa es ganar ese juego y seguir buscando los primeros lugares de la liga, pero si al final Dios me premia con un gol será algo que se debe celebrar. Si se puede pelearé por ser el goleador de la liga, si no sale no importa, lo mejor de mí lo daré en la cancha a fin que Santa Tecla siga adelante, pero estar a un solo gol para hacer historia la verdad me llena de orgullo.

¿Has platicado con el uruguayo Líber Quiñónez, tu nuevo compañero en el ataque de Santa Tecla de como entenderse en la cancha?

Con él casi no hablo mucho, no hay una amistad fuerte, sabemos que es difícil adaptarse a este fútbol, es una buena persona, pese a que hablamos poco sé que es una buena persona, está trabajando fuerte por lo que trae desde su país donde es uno de los goleadores históricos y creo que su aporte a Santa Tecla será clave. ¿Está este plantel de Santa Tecla preparado para pelear su cuarta final de liga consecutiva? Por los jugadores que están en el equipo no lo dudo, pero son solo nombres y los nombres no juegan, no tenemos que pensar que con nombres alcanzaremos eso, hay que demostrarlo en la cancha fecha a fecha, por este plantel sí veo a Santa Tecla en la final.

¿Ante el mismo rival de las últimas finales?

Hay que admitir que por todo lo que ha logrado, por haber salido campeón invicto sería ante Alianza, pero nosotros debemos preocuparnos por nuestra labor y dejar al Alianza que haga el suyo, siento que ambos equipos siguen una grada arriba de los demás equipos de la liga. Los dos equipos han mantenido su tren de juego, FAS intenta hacer lo mismo pero la clave ha sido que Santa Tecla y Alianza han mantenido su mismo plantel y siento que esa es la clave de todo.