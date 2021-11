Pochettino no pone fecha al debut de Ramos aunque lo ve cercano

El entrenador del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, no puso este jueves fecha al debut del defensa central español Sergio Ramos con su equipo, aunque hizo notar que la evolución de sus lesiones es muy favorable, por lo que lo ve cercano.



"Está entrenando bien, en la última semana ha completado tres entrenamientos con el grupo, la progresión es buena. Veremos sin la decisión de integrarlo en el grupo es para mañana o para los partidos siguientes", señaló el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este sábado contra el Nantes.



El español, que a finales de la pasada temporada abandonó el Real Madrid tras 16 temporadas y fichó por el PSG, no ha podido debutar desde entonces a causa de una sucesión de lesiones.



Desde principios de la pasada semana se entrena con el grupo, por lo que puede integrar la lista de convocados para el partido de mañana contra el Nantes, cuya lista se conocerá por la mañana.



Pochettino indicó que en las próximas horas decidirá si lo hacen para ese duelo o si espera más. El PSG afronta el próximo miércoles un decisivo partido de Liga de Campeones contra el Manchester City en Inglaterra.



El técnico argentino aseguró que su ausencia entre las bajas por motivos médicos no implica que vaya a integrar el grupo. "Hay que tener también en cuenta su estado de forma. Tengo una reunión en las próximas horas con el cuerpo médico y de rendimiento para tomar una decisión", precisó.



Pochettino alabó la manera con la que Ramos, de 35 años, ha afrontado estos meses de baja.



"Para un jugador como él, un campeón del mundo, con su nivel de competitividad, su mentalidad, es difícil aceptar no poder jugar, que es lo que más le gusta. Pero tiene una fortaleza muy grande, está trabajando muy duro, la evolución es la correcta", comentó.



"Hay que tener paciencia -dijo-, él también la está teniendo y eso habla de su madurez y mentalidad. Esperemos que esté pronto con el grupo. Está asumiendo bien las cargas".



Pochettino se mostró más optimista sobre la presencia entre los convocados para mañana del brasileño Neymar, que regresó prematuramente de la concentración con Brasil por un problema físico que le impidió jugar el último duelo contra Argentina.



"Se ha entrenado bien con el grupo y pensamos tomar una decisión tras la reunión de hoy. No tenemos la certeza pero creo que podrá estar en el grupo para el partido de mañana", dijo.



El técnico no podrá contar con el guardameta italiano Gianuligi Donnarumma, con síntomas de gastroenteritis; ni con el alemán Julian Draxler, lesionado para las próximas 4 o 5 semanas.



Tampoco con el hispano-brasileño Rafinha, que ha vuelto a correr pero no está disponible; ni con el francés Alexandre Letellier, ausente diez días por un problema en el cuádriceps.