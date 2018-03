Pobre taquilla para el FAS en cuartos de final

Santa Ana sufrió el miércoles un auténtico diluvio y el estadio Óscar Quiteño fue una de las zonas más afectadas, lo que mermó las posibilidades de que FAS y Santa Tecla dieran un buen espectáculo y de paso afectó la afluencia de público a las gradas.La tormenta sobre el campo santaneco no solo impactó negativamente en la vistosidad del juego, sino que espantó a los aficionados de ambos equipos, sobre todo considerando que el partido casi se suspende y que inició con 45 minutos de retraso, hasta las 8:00 de la noche.El resultado de esto fue una baja recaudación de taquilla para los locales, que de hecho reunieron más fondos en el juego de la fecha 22 ante el Sonsonate (ganancias de $4 mil 507.24) que ante los tecleños ($3 mil 463.45).Y los hinchas también llegaron en menor cantidad. Si el sábado (ante Sonsonate) hubo 3 mil 86 espectadores en los graderíos del Quiteño, el miércoles llegaron apenas un poco más de la mitad: 1 mil 894.El juego de cuartos de final pintaba parejo, de ida y vuelta, pero acabó en un 0-0 nada vistoso debido a la tormenta que cayó en el campo santaneco. El chubasco fue tanto que incluso se suspendió el encuentro de las reservas, concluido hasta este jueves.El mismo entrenador de los fasistas, Cristiam Álvarez, dijo que el duelo no tuvo que efectuarse, contrario a la decisión del réferi Germán Martínez."Lastimosamente, los que no juegan fútbol son los que deciden si se juega o no se juega", reclamó tras el partido el también exjugador tigrillo.