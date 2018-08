¿Pleito con Ozil? Esto pasó con el Arsenal

Unai Emery, técnico del Arsenal, ha negado este sábado haber discutido con el centrocampista Mesut Özil y ha asegurado que la ausencia del alemán en la convocatoria para el duelo frente al West Ham (3-1) fue por enfermedad.

Özil, el futbolista mejor pagado de los Gunners, fue la ausencia más llamativa en la lista de convocados para el choque en el Emirates Stadium de la tercera jornada de la Premier League frente a los Hammers, en el que el Arsenal sumó su primer triunfo en la era Emery.

"Por qué se está diciendo eso?", respondió el entrenador español en rueda de prensa al ser preguntado por Özil. "No es verdad (la discusión). No sé quién está dando esa información que no es real", añadió.