Platini lanza críticas a la FIFA y el TAS

El francés Michel Platini, expresidente de la UEFA inhabilitado durante cuatro años, tilda de "jueces de pacotilla" a los miembros de la FIFA y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y denuncia el poder de decisión de las televisiones en el mundo del fútbol.

"Los jueces de pacotilla de la FIFA y del TAS no son jueces reales (...) Me han impedido trabajar durante cuatro años. Quiénes son esos payasos que me impiden trabajar?", criticó Platini, quien abrió una excepción a su silencio al conceder una entrevista publicada este jueves en la revista "Marianne".

El exdirigente, responsable de la UEFA entre 2007 y 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de unos 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Platini, que tuvo que desistir de su candidatura de la FIFA en 2016 en beneficio de su antigua mano derecha, el actual presidente del organismo Gianni Infantino, explicó que espera las decisiones jurídicas "reales" como las de la Justicia suiza.