Platense y Jocoro empatan en Zacatecoluca

Platense y Jocoro empataron 0-0 en el estadio Toledo Valle en un partido soso que apenas tuvo emociones.

El cuadro viroleño no pudo aprovechar su condición de local ante un equipo de Morazán que se defendió bien tapándole las bandas a los atacantes de Platense.

Con este resultado, el equipo de Dowson Prado sumó su segundo encuentro sin conocer la víctor mientras que el combinado jocoreño sacó un punto importante que lo mantiene en la parte alta de la tabla en la zona B.

Platense y Jocoro llegaban al juego de la fecha 2 con distintas realidades. Por un lado venía un cuadro fogonero que había triunfado en su primer encuentro ante Dragón mientras que los viroleños querían reponerse de la derrota sobre la hora el último domingo ante Águila.

El estadio Toledo Valle tuvo una pobre entrada por parte de los aficionados de Platense en horario laboral. Aparte de la poca afluencia de público, la cancha no estaba en las mejores condiciones debido a las lluvias que azotaron a Zacatecoluca en los últimos días.

Los primeros minutos fueron de mucha cautela por parte de ambas escuadras. El equipo de Dowson Prado trataba de hacerse dueño del balón, sin embargo, el mediocampo fogonero cortaba todos los circuitos en el centro del campo sin dar facilidad en la zona baja.

La primera ocasión del partido vino sobre minuto 12' cuando el delantero colombiano Jhon Machado trató de sorprender al guardameta rival con un disparo de 3/4 de cancha pero Carvajal logró contener el esférico estirándose de buena manera.

Cabe destacar que el encuentro comenzó a presentar algunas imprecisiones en el rodaje del balón debido al mal estado de la cancha dónde se apreciaba algunas zonas con mucho lodo.

Jocoro no se quedó atrás y puso un poco de miedo en las gradas del Toledo Valle con un tiro libre en contra de la portería de Yimi Cuellar. Yuvini Salamanca fue el encargado de efectuar el disparo pero el ex portero de Alianza no quiso especular y puso los puños para desviar un esférico que venía con efecto.

La estrategia era clara por parte de los dirigidos de José Manuel Romero, tratar de aprovechar la pelota parada por medio de Yuvini Salamanca y complicar a Yimi Cuellar con tiros rasos aprovechando el estado del terreno de juego.

Poco a poco el cuerpo técnico de Platense comenzaría a desesperarse y su única opción era atacar por el flanco izquierdo con Meñvin Alfaro. Fue precisamente el extremo quien ganó línea de fondo y sirvió para Irving Herrera quien sacó un remate dentro del área pero el zaguero Walter Guevara llegó a bloquear a última instancia para desviar el esférico al córner.

Ya sobre el último minuto de la primera parte, Platense iba a perdonar nuevamente a Jocoro. Andrés Hernández logró sobrepasar a los defensores fogoneros y a rebote y empujones logró quedar mano a mano con el portero Ramírez Carvajal pero el guardameta logró amortiguar el tiro ahogando el grito de gol en las tribunas.

SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, ambos técnicos mandaron a los mismos protagonistas que cerraron la primera parte.

Jocoro volvió mejor de los camerinos ya que en los primeros 10 minutos tuvo tres ocasiones de cara a la portería de Cuellar pero todos sus intentos te tos se fueron arriba de la cabaña local.

El partido cayó en un bache con muchos pases imprecisos y las faltas que comenzaba a repetirse en el mediocampo.

Ya con la entrada de Juan Barahona en Platense comenzó una lluvia de centros sobre la portería de Jocoro, sin embargo, ni Machado ni el recién ingresado Brayan Díaz lograron definir las oportunidades.