Platense y Alianza harán historia en el Toledo Valle

Alianza inició de una gran manera el torneo Apertura 2021. Jugando en su casa, el estadio Cuscatlán, el equipo capitalino no solamente consiguió los tres puntos ante el Municipal Limeño, sino que uno de sus fichajes para reforzar a la plantilla en este torneo, el delantero Duvier Riascos, hizo un hat-trick que contribuyó en la goleada por 4-1 a favor.

El iniciar así solo refuerza las intenciones del equipo dirigido por Milton “Tigana” Meléndez de dominar el torneo y conseguir el campeonato.



El siguiente paso para construir ese dominio no será fácil para el conjunto albo. No solo se enfrentan al benjamín Platense, sino que tendrán el honor de participar en el primer partido de local del equipo viroleño en Primera División desde hace más de 40 años.

A primera vista parece un duelo fácil para el actual subcampeón de la Liga Mayor de fútbol, enfrentarse al recién ascendido usualmente no presenta problemas para un equipo que ha jugado nueve finales desde el Apertura 2016, pero Platense no es cualquier rival.



El propio timonel de Alianza comentó luego del partido ante Limeño que los Gallos no serán un rival fácil a vencer.



"Hacer una valoración del partido (de Platense) es bien difícil porque el terreno no se prestaba para un buen juego, igual la entrega, la lucha y la motivación que tiene Platense creo que será un rival difícil en el torneo, no esperamos nada fácil en Zacatecoluca, esperamos las cosas difíciles, pero creo que estamos preparados para eso", dijo Meléndez.



Y es que el primer partido de Platense en el torneo fue ante Chalatenango en una cancha en muy malas condiciones debido a la lluvia que cayó en esa ocasión. A pesar de las condiciones adversas, el conjunto de Zacatecoluca consiguió su primer punto y no irse con las manos vacías.



Para Platense no solamente será un partido especial por ser el primer encuentro de local en primera división en el siglo XXI, sino también porque ante Alianza jugó su primer partido de su historia en la máxima división del fútbol salvadoreño.



En aquella ocasión, el combinado viroleño venció al conjunto paquidermo con un marcador de 2-1 con goles de Óscar Guerrero e Israel Ayala. El partido se disputó el 17 de marzo de 1974.



La afición de Zacatecoluca quiere vivir un momento histórico, y ya es característico de su parte el asistir al estadio Toledo Valle y meterle presión al equipo contrario. Incluso “Tigana” comentó sobre esto, por lo que espera que haya un espectáculo el domingo en el recinto deportivo.



"Es un equipo que tiene mucha afición, es un equipo que sabe que llega Alianza, ya sabe que viene de sacar un buen resultado en Chalatenango y se espera que ese estadio esté lleno, por lo que será un gran partido", destacó el timonel del cuadro albo.



El partido entre Platense y Alianza se disputará este domingo a las 3:00 de la tarde en el Toledo Valle, los precios de las entradas son $5, $7 y $10.