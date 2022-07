Platense viaja rumbo a Belice

El plantel del Platense partió en la tarde del domingo rumbo a Belice, con el objetivo de poder hacer su debut en la Liga CONCACAF.

El cuadro viroleño salió de Zacatecoluca aproximadamente a las 6:42 PM rumbo a tierras beliceñas, vía terrestre. Según el itinerario compartido por el club en redes sociales, la delegación gallera tiene planeado llegar a su destino a las 4:30 PM de este lunes.

El conjunto dirigido por Erick Dowson Prado se medirá ante el Verdes FC este miércoles a las 8:00 de la noche en el estadio FFB, en el juego de ida de la ronda preliminar de esta competición.

Con la delegación no pudo viajar el delantero Rafael Burgos, quien se encuentra recuperándose de una fractura en el rostro que sufrió ante Metapán en la primera fecha del Apertura 2022.

"Quiero desearle a mis compañeros, cuerpo técnico, y directivos de Platense, que es mi familia, todo el éxito y buenas vibras para este viaje que emprenden hoy hacia Belice. Me duele el alma no poder estar con ustedes en este momento histórico; pero el mismo fútbol no me lo permite. Luché con sudor para que lográramos esto y eso me llena de satisfacción. De corazón estoy con ustedes y confío en Dios que traerán alegría a la afición que siempre está con nosotros", expresó el atacante en una publicación hecha en sus redes sociales.