Platense termina con el invicto del Águila

Platense logró una gran victoria por 3-2 ante Águila como local en un partido que parecía que terminaría en empate. Con el triunfo los Gallos también pusieron fin a la racha de siete juegos sin derrotas del técnico Alberto 'Chochera" Castillo.

Para los Gallos marcaron Camilo Delgado y Gilberto Baires y Víctor Landazuri, quien se vistió de héroe al marcar en los últimos minutos del partido, mientras que para los migueleños anotaron Santos Ortiz y David Rugamas.

El cuadro negronaranja llegó al Toledo Valle ya clasificado a la siguiente ronda del certamen, con una racha de siete partidos sin perder tras vencer al Limeño en casa por 2-1.

Platense, por su parte, seguía en la lucha por obtener el pase a los cuartos de final. La jornada anterior, los Gallos vencieron a Santa Tecla por la mínima, y en casa querían hacer valer la localía ante Águila para seguir con su objetivo.

El partido comenzó con ambos partidos luchando por hacerse con el balón en el medio campo, con unos Gallos más atrevidos en el ataque, aunque sin mostrar mucha claridad en sus llegadas.

Los locales estaban demostrando que en su casa no es fácil para los rivales sacar los tres puntos.

Al minuto 12, Geovany Sigarán hizo una falta fuera del área sobre Lucas Ventura, y el árbitro César Nolasco tardó dos minutos en decidir a quién amonestar. Yan Maciel ejecutó un tiro libre y Manuel González hizo una excelente atajada en la parte inferior de su poste derecho.

Los Gallos respondieron y lograron abrir el marcador. Gilberto Baires centró el esférico desde el sector derecho de la cancha en una jugada de pelota parada y Camilo Delgado anotó con un cabezazo. Estalló en felicidad el Toledo Valle al minuto 16.

Maciel intentó empatar el partido al minuto 20, pero "Meme" González respondió de nuevo.

Águila construía poco a poco el ataque, no encontraba los espacios debido a la constante presión del cuadro viroleño.

Después del descanso para refrescarse, el conjunto negronaranja empezó a atacar de mejor manera. Kevin Melara hizo otro tiro libre, y de nuevo González lo atajó. Gran primera mitad para el experimentado guardameta.

Platense demostraba un buen despliegue defensivo y buscaba responder al contragolpe.

Para el final de la primera mitad, los migueleños continuaban insistiendo, y González seguía interviniendo sin muchas complicaciones.

En la segunda mitad, los visitantes se apoderaron de la pelota en los primeros minutos, sin embargo, fueron los locales los que consiguieron el gol.

Al minuto 51, el guardameta de Águila, Martín Mejía rechazó una pelota proveniente del sector izquierdo, pero le dejó el balón al Gilberto Baires, quien no dudó en disparar directo a la portería.

Los migueleños reaccionaron y seis minutos después recortaron la ventaja.

Santos Ortiz marcó al minuto 57 mediante un cabezazo, tras recibir la pelota en un córner ejecutado por Yan Maciel desde el sector derecho.

Platense no se confío en la ventaja que tenía y se lanzó al ataque, acorralando a los migueleños, no obstante no lograban ampliar su ventaja.

Hubo cambio de árbitro entre el minuto 69 y 71. Elmer Martínez reemplazó a Nolasco debido a que este se lesionó.

Luego de la pausa por el cambio de árbitro principal, Águila volvió a demostrar más juego ofensivo, sin embargo los Gallos respondían. Era un ir y venir por parte de ambos equipos.

Y los migueleños aprovecharon los espacios generados por los locales. David Rugamas recibió el balón desde el medio campo y sin marca disparó desde el sector derecho del área para vencer a González al minuto 81.

Rugamas lo intentó de nuevo al minuto 85, pero apareció de nuevo "Meme" para salvar a Platense.

Los Gallos sacaron el triunfo con un gol al minuto 90+3, Víctor Landazuri marcó una gran anotación al colocar el balón al ángulo.

Los viroleños están cada vez más cerca de los cuartos de final. Alberto Castillo perdió su primer partido como entrenador de Águila.

En la próxima jornada, que será la penúltima de la fase regular, Águila recibirá a Alianza en casa y Platense viajará a Tierra de Fuego para medirse al Jocoro.