Platense sufrió como visitante en temporada regular

Platense ya hizo historia en su vuelta a la primera división pero va por más. El Benjamín del torneo, cuyo principal objetivo era pelear por mantenerse lejos de puestos de descenso, terminó por meterse entre los mejores del campeonato y dar la sorpresa al eliminar al Firpo.



Los dirigidos por Guillermo Rivera no se quieren quedar con la mera anécdota y la apuesta ahora es entrar a la gran final del Apertura 2021 y reeditar lo que otros equipos ya hicieron en el pasado, como el Vista Hermosa, campeón en el Apertura 2005 tras llegar a la primera división.



Pero primero los gallos deberán darle vuelta a la estadística como visitante. Si bien en el último partido en Usulután dieron la sorpresa y lograron la victoria, el Platense ha tenido dificultades para afrontar sus encuentros fuera de casa.



En once partidos como visitante, al los de Zacatecoluca les pasó factura la novatez en su primer torneo en primera. En total, los de Memo sumaron seis derrotas, tres empates y dos victorias.



Al equipo le costó acomodarse jugando fuera de su estadio como era natural. Al no conocer como conjunto los distintos campos, el equipo pagó cara la inexperiencia en fase regular y su clasificación la selló como local, sacando provecho de su condición.



Las únicas victorias del Platense fueron ante el FAS (1-0) en el Quiteño, contra el Limeño (1-0)en Santa Rosa de Lima y a esto se le agrega en fase eliminatoria la victoria por 1-2 ante el Firpo que le dio el pase a las semifinales.



Chalatenango será el primer escalón en su sueño de lograr el pase al último partido del campeonato. Fueron los norteños, curiosamente, el primer equipo al que visitaron en su vuelta a primera.



Aquel partido, con un Chalate que pasaba por serias dudas en su juego, terminó con empate 2-2. Pero en general, las dificultades como visitante quieren quedar atrás para los gallos, ansiosos por hacer historia.