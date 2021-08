Platense rescató el empate ante Once Deportivo en el Toledo Valle

El Platense y Once Deportivo no pasaron de un empate de 1-1 en el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca y el cuadro viroleño aún no celebra una victoria en el Apertura, pero evitó el ascenso del equipo aurinegro al primer lugar.

El equipo de Zacatecoluca además salvó el invicto en casa y evitó la segunda derrota al hilo con el tanto de Víctor Landázuri, al comienzo del segundo tiempo.

El colombiano aprovechó una desconcentración de la zaga que titubeó al tratar de despejar un balón en su área y le quedó servido a Landázuri para el disparo frontal.

El Once Deportivo tomó ventaja con la anotación del jamaicano Craig Foster justo al minuto 45.

Edgar Medrano tuvo para sentenciar el triunfo al minuto 81 en una gran acción individual por el centro donde arrastró marcas para quedar frente a la portería de Nicolás Pacheco pero manó el balón arriba.

El resultado no dejó satisfecho a ninguno de los equipos. En el caso de los gallos siguen sin sumar de a tres en el Apertura y no celebran una victoria con su afición tras su regreso a la primera división después de más de cuatro décadas.

Para el equipo fronterizo el 1-1 impidió amanecer como colíder y ponérsele a la par al FAS que mantiene el primer lugar en solitario con 10 puntos.