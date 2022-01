Platense rescata un punto ante Atlético Marte

El Marte sacudió a los gallos y se llevó un empate con una jugada estacionaria en un partido de intensidad y con inteligencia. Un golazo de Eduardo Rodríguez abrió la ruta, pero Irvin Herrera, sobre el final, puso el empate.

Los gallos no encontraron la ruta y sumaron su tercer partido sin ganar en el Clausura 2022. Un inicio que los tiene en los últimos lugares de la tabla aunque el punto de este miércoles le sabe a miel. En tanto, el cuadro carabinero fue práctico y letal, más un inspirado Ever Coto, y tras encontrar el gol puso cerrojo pero no le alcanzó para llevarse un preciado botín.

Los viroleños tuvieron la primera clara a los ocho minutos cuando Baires filtró el balón al espacio para que Herrera llegara en soledad. Alistó el riflazo y le dio con potencia pero justo a la ubicación del meta Coto. El rechazo le quedó al "Saviolita", que siguió la jugada, pero no pudo darle dirección al disparo.

Luego, al 19', el turno fue para Wilmer Novoa, quien tras una serie de pases al borde del área encontró un hueco y con un disparo sutil la quiso poner al rincón bajo derecho del meta marciano. Sin embargo, el poste salvó a los capitalinos en una buena jugada.

Marte también tenía lo suyo y comenzó a complicar desde las bandas. En una de ellas, una serie de centros los puso contra las cuerdas y Tardelis Peña, que se había sumado en ataque, tuvo una buena oportunidad tras un rechace de la zaga pero la mandó a volar sobre el minuto 22.

Tanto que falló el Platense y Marte fue efectivo en su segundo tiro libre. Sobre el 31', el turno fue para Eduardo Rodríguez quien se perfiló para el cobro al borde del área y con un toque sutil, superó la barrera y nada pudo hacer González para evitar el gol. El tanto de los bombarderos les dio confianza y supieron complicar a los viroleños.

Enrique Rivas puso a sufrir a los aficionados en una contra en la que se combinó con Luis Cuestas. Al tener el espacio y ver salido a González, le dio de larga distancia y el balón pasó cerca del larguero. Eran momentos de duda para la zaga plateada que perdió la brújula sobre el tramo final de la primera mitad.

Antes de irse al descanso, Irvin tuvo una buena opción al superar cuanto rival se le cruzó. Al mandar el zapatazo, el portero Coto atajó y el rebote le quedó a Baires, que no pudo mandarla al fondo. Después, Rafa Burgos agarró a quemarropa al meta carabinero pero supo atajar y ya era figura.

En el segundo tiempo, el Platense intensificó sus llegadas y sumó más elementos en ataque para buscar el empate. Baires se combinaba en el mediocampo pero también abrió por las bandas con Aranda y Novoa. No obstante, el cuadro marciano estaba bien parado y no daba espacios. Su dupla de zagueros Quejada-Peña despejaba todo lo que tenían por delante.

Marte tuvo otra buena oportunidad para ampliar el marcador al 72' en un tiro libre. Era al borde del área y lo cobró Roberto Melgar. Sin embargo, el balón no superó la barrera dejando escapar esa buena opción.

El Platense sudó helado sobre el final en un tiro libre a su favor para alcanzar el empate. En un tiro libre al borde del área, llegó el turno a Camilo Delgado pero no pudo superar la barrera. Sobre el minuto 87, el Platense encontró el empate tras un rebote en el área que aprovechó Irvin Herrera para fusilar a Coto y poner el 1-1.