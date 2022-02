Platense obtuvo su primer victoria en el Clausura 2022

Platense derrotó 1-0 al Once Deportivo gracias al gol de cabeza del colombiano Víctor Landázuri a falta de cinco minutos del final y puso fin así a ocho fechas sin ganar (incluyendo la final pasada) en la liga y sumar por fin su primer triunfo en el Clausura 2022.

El tercer duelo en primera división entre viroleños y fronterizos se jugó bajo un patrón fuerte, con mucho contacto personal que cortaba las acciones de manera constante en ambas oncenas y que hacía que el juego se detuviera y que a los siete minutos la primera tarjeta amarilla se le mostrará al capitán plateado, Steve Alfaro, por falta sobre el contención, Walter Ayala.

Luego de 15 minutos de juego el dominio sobre el césped del estadio viroleño era para el plantel local pero ese empuje sobre la portería norte defendida por Yonatan Guardado no era capaz de romper el orden táctico de la zaga ahuachapaneca.

El tiempo transcurría y el gol se miraba lejos en aparecer ya que el partido se seguía manejando con pelotazos sin razón más las faltas que afloraban en cada parcela, evitando así los remates a portería que en 27 minutos de juego no se contaba uno solo, hasta que Barahona probó con un zurdazo débil que Guardado embolsó sin esfuerzo en ese minuto.

Platense no hallaban el camino hacia las redes aurinegras a raíz que cada intento ofensivo, cada centro que enviaba al área occidental era predecible para la defensa fronteriza que destruía cada jugada local.

El gol rondó la portería norte defendida por Guardado quien al 42' salvó a su equipo al rechazar a tiro de esquina el remate de Alfaro tras asociarse antes con Baires en el primer ataque decente que fabricaba Platense sobre la portería occidental.

El Once Deportivo tuvo también su chance de gol cuando al 45+2' el uruguayo Barretto mandó desviado su cobro de tiro libre justo a la orilla del área mayor de los viroleños en su única llegada a gol que generó en todo el primer tiempo.

CABEZAZO Y GOL

El uruguayo Da Silva buscó con el ingreso del jamaicano Yerd Hilton y del lateral Najarro mayor proyección ofensiva, algo que le hizo mucha falta en el primer tiempo.

Platense tocó al 49' de nuevo la portería de Guardado cuando el colombiano Delgado falló en su intento de anotar sobre la puerta rival ya que Portillo desvió a tiro de esquina el remate del ariete cafetero.

Un error de concentración del uruguayo Barretto casi le cuesta el gol al Once Deportivo cuando no pudo dominar una pelota cuando intentaba salir de su medio ampo sur am habilitar de forma infantil al atacante Irvin Herrera, pero el jugador nacional machucó la pelota al intentar rematar a portería ante la salida del portero Guardado para achucarle su disparo que salió débil y desviado del poste izquierdo.

Once Deportivo respondió con el remate del uruguayo Barretto que pasó cerca de la portería de Meme González.

Platense tocaba y tocaba la puerta de Ahuachapán pero sin la contundencia que su afición podía a gritos.

Al 80' el ariete Burgos falló su chance de gol al rematar de tijereta un centro desde la derecha del colombiano Landázuri.

El acoso viroleño brindó sus frutos al 85' con el gol de cabeza de Landázuri tras cobro de tiro libre ejecutado por Barahona desde la banda izquierda al superar a la defensa rival y vencer con un toque sutil al portero Guardado quien no salió a rechazar la centralización.

El Once Deportivo terminó con 10 jugadores el partido al 90+2' tras la expulsión del atacante Josué Rivera luego de una acción con el colombiano Camilo Delgado que el juez Nolasco consideró como agresión.

Buen triunfo plateado que se sacude una crisis deportiva y que buscará este miércoles por la noche ante Águila en San Miguel alargar la celebración.