Platense le sacó el punto al Once en Ahuachapán

El Once Deportivo empató 1-1 contra el Platense de Zacatecoluca en el estadio Arturo Simeón Magaña en el cierre de la fecha 15 del Apertura, resultado que lo dejó en el cuarto lugar y le permitió sumar siete partidos sin conocer la derrota.



Fue un resultado agridulce para el Tanque fronterizo que tomó ventaja al minuto 34 con tanto de Jorge Cruz, pero al final cedió el empate y dejó escapar el tercer puesto.



El equipo de Zacatecoluca logró el empate con un tanto del colombiano Juan Camilo Delgado, al minuto 67.



El 1-1 de los Gallos llegó gracias a un remate de cabeza del colombiano que logró superar el esfuerzo del portero William Torres.



"Un buen trabajo de todo el equipo en general, lastimosamente un descuido que tuvimos en un balón parado llegó el empate. Los puntos no se nos están dando pero el rendimiento está ahí, tuvimos jugadas que no pudieron terminar en fútbol pero esto es fútbol", dijo el central Jorge Cruz.



El Once acumula 25 puntos y mantiene firme su paso para clasificar a los cuartos de final y se ha consolidado un visitante complicado, aunque en casa ha dejado ir puntos valiosos.



Para el Platense el punto fue oro y le permite mantenerse en zona de clasificación. Los Gallos son séptimos con 20 puntos. Además logró sumar después de la derrota de 3-1 que le propinó el Firpo en el Toledo Valle.



"Nos vamos con una buena sensación de sacar el resultado en Ahuachapán que no es fácil...Este equipo es un proceso y hay que trabajar muy bien para entrar en una etapa donde los muchachos se sientan en confianza", comentó Memo Rivera. técnico del Platense.