Platense confía en sus extranjeros para levantar la copa

Uno de los puntos fuertes de Platense en el Apertura han sido sus jugadores extranjeros. Los foráneos fueron determinantes para que el equipo viroleño no solo alcanzara la liguilla sino también clasificara a su primera final de la liga mayor tras 40 años de espera.



Los colombianos Juan Camilo Delgado y Wilber Arizala vienen teniendo actividad con el equipo de La Paz desde la segunda división cuando lograron el ascenso en la temporada 2020-2021.



Luego del ascenso a primera división, la directiva viroleña decidió reforzar el equipo con piezas extranjeras y trajeron al delantero paraguayo Javier Lezcano, quien ya había tenido actividad en la liga mayor con Pasaquina y Águila más el extremo cafetero Víctor Landazuri, quien ya había jugado en la mayor con Sonsonate antes de su desafiliación.



Juan Camilo Delgado: El delantero colombiano de 31 años fue sin lugar a duda el jugador más relevante en todo el Apertura para el equipo de Platense. El atacante venía de ser el goleador en segunda división y uno de los héroes del ascenso. Delgado logró anotar 9 tantos en la fase regular del torneo y tres en la postemporada, siendo pieza fundamental para eliminar a Firpo y Chalatenango en la liguilla.



“Estoy contento por la parte individual y también la colectiva; también es parte del esfuerzo de mis compañeros que me dan esas ocasiones. Vengo aportándole goles al equipo y espero que el domingo no vaya a ser la excepción”, comentó el goleador de Platense.



Javier Lezcano: El delantero paraguayo volvió al fútbol salvadoreño luego de tener un paso por Sudamérica tras su salida del Águila en 2018. El olfato goleador del atacante no se perdió y contribuyó a la causa viroleña anotando cinco goles en el actual torneo.



“Será mi primera final en El Salvador con un equipo benjamín, humilde y siempre pensando en llegar a lo más alto”, dijo Lezcano.



Víctor Landazuri: El atacante colombiano fue otra de las fichas que incorporó Platense para reforzar al equipo en la liga mayor. El extremo venía de jugar en Sonsonate, dónde no tuvo un buen paso ya que el cuadro cocotero había quedado eliminado de manera prematura y terminó desafiliado y descendido por deudas que arrastraba el plantel en el Clausura 2021.



Para el Apertura, Landazuri arribó al Toledo Valle, dónde logró anotar cuatro tantos en la fase regular y ser el tercer goleador del equipo gallo en el Apertura.



“La verdad no estamos presionados pero sí motivados, con muchas ganas de darle una alegría a la afición viroleña. Alianza es un equipo compacto con muchas armas pero también nosotros tenemos gente importante por las bandas y creo que por ahí va estar el camino así como lo hicimos cuando lo recibimos en el Toledo Valle”, explicó Landazuri.



Wilber Arizala: Por último encontramos al zaguero colombiano, Arizala, quien también viene con el equipo de Platense desde la segunda división en la pasada campaña. El defensor central fue un titular recurrente para Guillermo Rivera en el presente torneo y su presencia en la final es casi indiscutible a pesar de venir en proceso de recuperación luego de un golpe tras la semifinal de vuelta ante Chalatenango.



A pesar de que Arizala no logró anotar en el presente certamen, es un jugador de mucha altura que va bien en el juego aéreo no solo para defender sino que también para sumarse al ataque en los tiros de esquina o las faltas ofensivas.