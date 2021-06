Platense celebró y Omar Sevilla se despidió del equipo santo

Platense accedió a la final del Clausura 2O21 tras derrotar 2-0 al Fuerte San Francisco de Gotera gracias a su convicción y su fe, dos puntos que junto a los deseos de ganar ayudaron para alcanzar sus objetivos.

El plantel aurinegro se fundió en un abrazo de unidad, aclamados por su afición que colmó el estadio Toledo Valle, así lo expresó Steve Alfaro, capitán de los valle dorados y autor del gol de la clasificación a la final de liga.

"Agradecido con Dios, con mis compañeros, con toda la afición de Zacatecoluca que nos apoya siempre, no importa a dónde vamos, este triunfo es de ellos, pero falta ganar el partido más importante del próximo domingo", aseguró Alfaro tras el partido.

Sobre su gol que catapultó a los viroleños a la final del Clausura y sobre su aporte y experiencia adquirida en liga mayor con Santa Tecla, el volante mixto dijo que "todo eso ayuda mucho, me ha dado esa experiencia que el equipo ha asimilado y la verdad es un reflejo del trabajo de todos. En el gol estábamos allí, pendiente de la jugada, a Dios gracias el balón me llegó en el momento justo y pude anotar ese gol que buscábamos para estar celebrando ahora ese pase a la final, pero aún no ganamos nada", destacó.

Por la parte, el técnico de Fuerte San Francisco, Omar Sevilla, reconoció que su equipo jugó ante Platense un mal partido y se despidió del banquillo santo.

"Reconocemos que jugamos mal, no fuimos ni la sombra del partido anterior, eso afectó al equipo pero hay que señalar que el arbitraje nos afectó, llegó predispuesto a dañar nos y al final se nota con las dos expulsiones por doble tarjeta amarilla, pero no es excusa, no soy alguien que se escuda en excusas, jugamos mal y por eso Platense está en la final", afirmó.

Sobre su no continuidad con el equipo goterense, Sevilla confirmó su salida del equipo decisión propia.

Nunca estoy más de un año o año y medio en cualquier equipo, creo que mi ciclo en Gotera terminó, les dejo un buen plantel de nacionales que puede mejorar si le incorporan un par de extranjeros", acotó.