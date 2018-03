Plantel del Leones de Occidente denuncian mal arbitraje e intento de amañar un partido

La directiva y jugadores del Leones de Occidente, de la segunda división profesional, cumplieron con su promesa de acudir a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para protestar por el mal arbitraje que hubo en su juego del fin de semana, ante el Once Municipal, y además para denunciar un intento de arreglar el resultado por parte de los canarios.

El fin de semana el encuentro entre los Leones de Occidente y el Once Municipal se tuvo que paralizar antes de los 90 minutos reglamentarios, debido a la expulsión de seis jugadores del equipo felino. Fue al minuto 69, cuando los canarios ya ganaban 6-0.

Según el presidente del Leones de Occidente, Maximiliano Martínez, hubo un extraño comportamiento de la tripleta arbitral que encabezó el réferi Giovanny Salazar, y además denunció que antes del partido los directivos del Once Municipal lo buscaron para arreglar el resultado del partido.

“Gente del Once Municipal me pasó llamando toda la semana para que les vendiera el partido. (El día del partido) Estos señores se metieron a los camerinos a hablar con los árbitros”, declaró.

DENUNCIARÁN



Martínez acudió esta mañana con un grupo de jugadores a la FESFUT, donde se encuentran las oficinas de la segunda división profesional, y se reunieron con el abogado Miguel Ángel Anaya, para definir las medidas que tomarán en este caso.

"El primer paso será enviar un escrito a la Comisión de Arbitraje para denunciar el trabajo del árbitro central (Geovany Salazar)", manifestó Anaya.

El presidente del Leones de Occidente dijo que tiene todas las pruebas para demostrar lo que denuncian.

"Acá no he venido a inventar. Tengo pruebas hasta de llamadas telefónicas (de intento de amañar el partido por el Once Municipal) y un jugador golpeado por el propio árbitro. No puede venir un pelagato (árbitro) a arruinar el trabajo de estos muchachos", señaló Martínez.