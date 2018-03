Plantel del Chalatenango espera cumplimiento de pagos

La mayor parte del plantel del Chalatenango, a excepción del delantero colombiano Bladimir Díaz y Ronald Pérez, quienes quieren finalizar contrato con el equipo, están a la espera de que la directiva les pague según lo acordado en audiencias conciliatorias.El jueves 11 de mayo se llevó a cabo la primera de esas reuniones entre dirigencia y plantel, en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y donde 11 jugadores aceptaron los términos a cambio de recibir su salario adeudado, en forma de cuotas.Pero en la última audiencia, efectuada este martes, se llegó a un acuerdo con otros 11 futbolistas para que conciliaran con la directiva morada que preside Fernando Alas.Por ahora, en dos sesiones separadas, un primer grupo de 11 jugadores espera que la deuda del "Chalate" con ellos se cancele a más tardar el 12 de junio, mientras que la segunda oncena de jugadores debe estar cancelada hasta el 20 de junio."En el caso de los otros dos jugadores (Díaz y Pérez), no se concilió porque no hay oferta conciliatoria, sino que el licenciado Alas tenía las intenciones de irnos a la fase de controversia y quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Arbitraje", de la FESFUT, expresó este jueves el abogado de los 24 jugadores alacranes, Douglas Portillo.Así las cosas, "de los 24 jugadores del Chalatenango que presentaron demanda, quedan esperando 22 el cumplimiento de la conciliación".Bladimir Díaz y Ronald Pérez buscan que el club les dé su carta de libertad para poder ligarse a otro equipo, aunque el presidente Alas no comparta los términos de salida de ambos futbolistas.