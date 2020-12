Plantel de Sonsonate en huelga por incumplimiento de pago

Los jugadores y el cuerpo técnico de Sonsonate se han manifestado en huelga y no se han presentado a entrenar en estos dos últimos días. Esto se debe a que no se les ha cancelado una parte que se les había prometido a más tardar el día 24 de diciembre.

Según las declaraciones de uno de los jugadores, lo que pasó fue lo siguiente:

“Ayer se estaba cumpliendo un mes de trabajo y lo que nosotros estábamos pidiendo por lo menos eran 15 días para las fiestas a más tardar el día 24, y no se nos cumplió. El miércoles 23, el presidente Miguel Castillo nos dijo que no iba a ser posible el pago y debido a eso, junto con el cuerpo técnico decidimos no presentarnos a los entrenos del 24 y 25. Simplemente nos presentaremos directamente al partido de mañana frente a Jocoro”, dijo el jugador.

Sin embargo, El Gráfico buscó la versión del presidente interino de la institución Miguel Castillo y comentó lo siguiente:

“Nosotros como Sonsonate nunca le hemos quedado mal a nadie, a ellos se les debe 29 días hasta hoy, sin embargo, ellos querían un adelanto de 15 días a más tardar el día 24. Yo me había comprometido para el 24, pero luego les comenté que no iba a ser posible para esa fecha, pero poquito después se los iba a dar. Luego, ellos tomaron esa decisión poco profesional de no presentarse a los entrenamientos de ayer y hoy. Yo esas decisiones las respeto, pero no las comparto. Ojalá no nos vaya a pasar factura en el partido de mañana”.

En cuanto al partido que se va a disputar en el Ana Mercedes Campos mañana por la noche a las 7pm, Sonsonate recibe a Jocoro en el marco de la octava jornada de la segunda fase. Ambos equipos están con ocho unidades, pero con mejor diferencia de goles para Sonsonate. Los cocoteros vienen de empatar a uno con Marte en el Cuscatlán, mientras que los fogoneros vienen de ganarle a Alianza en Tierra de Fuego.

“No comparto la decisión de ellos, me parece que fue muy apresurada. El partido de mañana prácticamente es de seis puntos porque si ganamos prácticamente nos metemos, porque estamos empatados con el equipo Jocoro y abajo viene Marte que está un punto debajo de nosotros. También, está Metapán, que, aunque tenga pocas posibilidades, siempre las tiene”, explicó Castillo.