Plantel de Pasaquina confirma huelga por deuda desde noviembre del año pasado

Integrantes del plantel del Pasaquina FC confirmaron este jueves a esta redacción que hay una deuda con ellos que data de noviembre del año pasado.

Miembros del equipo oriental indicaron que a pesar de los problemas de deuda, decidieron firmar los finiquitos para que el Pasaquina cumpliera sus requisitos de inscripción federativa y así participaran en este torneo Clausura 2019.

Originalmente, el impago era de un mes más los 26 días de noviembre, pero la dirigencia solo pagó 30 días y se comprometió a cancelar lo restante en la primera quincena de este año, algo que no ha sucedido. Esto llevó a que los jugadores suspendan las actividades de esta semana.

"(La dirigencia) nos debe 26 días del torneo pasado. De eso nos citaron para pagar el 23 de diciembre. Nos debían un mes y 26 días (de noviembre) y no había dinero para pagarnos, solo para un mes, pero él (Abilio Menjívar, presidente) dijo que le firmáramos (finiquitos) porque a más tardar el 12 (de enero) nos pagaría lo adeudado, nos dio su palabra. Pero el grupo ya está cansado", indicó un jugador del plantel que pidió reserva de nombre.

"Vimos que unos compañeros firmaron y el resto de jugadores también firmamos el finiquito. Nosotros ayudamos a que el equipo no desapareciera, firmando", añadió.

LAMENTOS DEL MÍSTER

Esta redacción consultó al entrenador del equipo, Eraldo Correia, para confirmar la deuda y conocer desde cuándo la plantilla no entrena.

"Esta semana no se han presentado los muchachos a entrenar... Hay diferencias y no se ha trabajado, estoy en Pasaquina para cumplir mi obligación. Felizmente no hay partido (este fin de semana) y hay tiempo, además hay un plan de trabajo del profesor (Antonio Miltos) Insfrán para que trabajen en donde estén", indicó el timonel, desde la ciudad oriental.

Asimismo, expresó que la huelga de una semana "afecta porque no se hizo una pretemporada como se debe, solo trabajamos una semana (en diciembre). El equipo tendría para más. Es difícil, tengo un buen grupo y en lo deportivo perdemos bastante, pero también sé que Abilio Menjívar está solo, él pone lo que tiene pero no hay quien le ayude".

Correia lamentó que los problemas económicos afecten a los burritos, que siguen invictos en el Clausura. "Se tuvo un buen arranque, tomando en cuenta que es un equipo chico. Quizá no fuera un buen arranque para Santa Tecla, Alianza o Águila, que son equipos grandes, pero para nosotros es muy bueno, es un equipo con presupuesto pequeño, con poca afición", dijo.